Rafael Amargo ha recibido la mejor sorpresas. El padre del bailaor se ha subido a los escenarios para dejar boquiabierto a su hijo el día de su cumpleaños.

Rafael Amargo acaba de cumplir 46 años, sin embargo, lo hace en un momento cuanto menos agridulce. El bailaor ha conquistado a los espectadores con su obra ‘Yerma’ en el Teatro de la Latina, un triunfo profesional que se amarga con la situación judicial que ahora la acecha y es que la Fiscalía recurrió su puesta en libertad y exigió prisión para el bailaor a mediados de diciembre. Este domingo sopló las velas sobre el escenario, lugar al que se subieron sus padres para darle una sorpresa tras un tiempo distanciados. Aunque cuando SEMANA publicó en exclusiva el problema familiar que existía entre Rafael Amargo y su padre, el coreógrafo lo negó ante los medios, este fin de semana ha terminado confirmándolo ante las cámaras. «He hecho las paces (…) Ellos son muy correctos, entonces cualquier cosa me la miden mucho en el buen sentido de la palabra, pero ya tengo 46 años», ha asegurado el bailaor.

Vídeo: Europa Press

De manera inesperada y con muy pocos cómplices, sus progenitores rompieron las tablas junto a él, dejando claro que, aunque existan rencillas entre padre e hijo, los lazos familiares siempre se imponen sobre el resto. Para conocer todos los detalles de la sorpresa que recibió Rafael Amargo en el icónico teatro y cómo reaccionó su círculo más cercano, solo tienes que darle al play en los dos vídeos que te ofrecemos en este artículo. Así, Florentino, padre de Amargo y él han vuelto a acercar posturas, aunque sea por un motivo de peso como es su cumpleaños. Si bien su relación no pasaba por su mejor momento en el mes de diciembre, lo cierto es que la paz ha vuelto a reinar entre ellos como así presagiaba alguien que conoce muy bien a los dos. «No se habla con su padre, con su madre sí. Se ha alejado de él porque le dice las cosas como son. A su padre hay cosas que no le gustan y le habla claro. Él es quien le está dando la espalda a mucha gente porque no quiere oír ciertas cosas», dijo alguien muy cercano a esta revista el mes pasado. Entonces, esta misma fuente reveló que se terminarían reconciliando. «Es su padre y solo hay uno». Para él todo apuntaba a que cederían y acercarían posturas, recuperando así la relación padre e hijo, tal y como ha sucedido finalmente.

Vídeo: Europa Press

El artista ahora cuenta con el apoyo de los suyos, entre los que se encuentra su esposa, Luciana, quien también fue detenida por tráfico de drogas y organización criminal. Al igual que Rafael Amargo, ella también fue puesta en libertad, no obstante, todavía se desconoce cuál será el final de esta historia que tantos titulares ha copado desde que estallara la noticia. Mucho más activo que al principio, Rafael Amargo ha agradecido a través de sus redes sociales todo el cariño que ha recibido en su cumpleaños y todas las felicitaciones de sus seres más queridos.

Fue hace tan solo unos días cuando Blanca Romero cambió de opinión y tras confirmar que se caía del cartel de ‘Yerma‘ debido a la presión mediática, volvió a formar parte de él. Tanto es así que se subió de nuevo a los escenarios y posó con Rafael Amargo, una imagen con la que quiso enterrar el hacha de guerra y zanjar así cualquier polémica que existiera entre los dos artistas.