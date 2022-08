El sueño de Carla Vigo era convertirse en actriz y poco a poco está haciéndose un hueco en el teatro gracias a Rafael Amargo. El bailaor ha confiado en ella para varios papeles y meses después de empezar a trabajar mano a mano, siguen unidos a nivel laboral. Por ello, el artista ha decidido confesarse en una entrevista, donde ha dado grandes titulares sobre la sobrina de la Reina. Sin pelos en la lengua, ha explicado qué opina sobre el contrato de confidencialidad que tiene la joven con la Familia Real, un acuerdo que le impide hablar sobre ellos y que, de ser roto, podría ocasionarle más de un quebradero de cabeza. Pero, ¿qué relación tiene con ellos?

«No sabéis cómo la tratan. Ella tiene un contrato de confidencialidad que no puede decir nada. ¡Pero para comer no le dan! Pero es que es la hija de su hermana… Sangre de sangre. Y la tienen ahí. Y ella todos los días me ha llamado llorando, ‘por favor, méteme en la obra'», comenta Rafael Amargo en Jaleos. De este modo, Rafael Amargo denuncia que Carla Vigo sufra esta situación tanto a nivel familiar como económico. «Claro, es que si la ponen delante un contrato de confidencialidad, que le pongan también 1.000 euros al mes delante para que coma», añade.

Hasta el momento ninguno de ellos, salvo su padre, han acudido como público para ver a Carla Vigo sobre un escenario. Hay quien esperaba ver a la esposa del Rey Felipe asistiendo como espectadora a una de sus obras, lo que se hubiera visto como un firme apoyo a su afecta como actriz. «Con tantos actos solidarios que hace, tendría, lo primero de todo, que apoyar a su sobrina. Tanto acto solidario, tanto apoyar a tanta gente. Primero hay que apoyar a la gente y a la sangre de uno», ha comentado Amargo en alguna ocasión.

Estas palabras no parecen haber molestado a Carla, quien después de que viera la luz la charla de Amargo ha compartido una foto junto a él. Así demuestra que, pese a esto, siguen teniendo buena relación. Aunque para el granadino no solo es llamativo esto, también cómo comenzó la relación de Carla con su novio, un joven que asegura que le está apoyando por encima de todo. «Está con Alvarito, que le ha conocido hace poco. El día que fue a verlo por primera vez se llevó la maleta, se habían conocido por Instagram, y ella llegó con la maleta a conocerlo. No se habían dado todavía un beso y estaba allí viviendo con él. ¿Eso no es de pena?», apunta.