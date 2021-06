Rafael Amargo desvela cómo está su situación judicial meses después de ser detenido

Rafael Amargo fue detenido el pasado diciembre por presunto tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Su vida se paró en seco y su familia se vio superada por la situación, pero en todo momento se esforzaron por demostrar su inocencia. Aunque el bailaor ha admitido que en su casa sí entran sustancias estupefacientes, asegura que es para el consumo propio. De hecho, insiste en que cuando fue detenido llevaba un peso porque «iba a coger algo (droga) y como soy consumidor iba a pesar lo mío para que no me timaran». A la espera de juicio, el artista ha explicado frente a los medios cuál es ahora su situación judicial y es que son muchas las preguntas que sobrevuelan sobre esta historia. Él se encuentra tranquilo, pero hay ciertos movimientos que tras ser detenido no puede hacer, siendo él quien ha comentado qué restricciones tiene en su día a día.

Indignado con el cariz que ha tomado su vida tras lo sucedido, Rafael Amargo denuncia el trato que está recibiendo. Fue hace tan solo unos días cuando dejó caer que en su casa también habían entrado ministros, eso sí, que ya no ocupaban tal cargo. «Exministros. Si fueran ministros me estarían ayudando con el pasaporte», dijo a Cristina Pardo durante una entrevista. De este modo, dejó claro entonces que se lo retiraron y que le es imposible viajar a algunos países, por lo que no puede actuar en ciertos puntos del mapa. Pese a todo, mira hacia el futuro con optimismo a la vez que pide que querría que se celebrara el juicio para demostrar su inocencia, lo que demuestra que está totalmente tranquilo en lo que se refiere a si situación judicial.

En sus redes sociales, Amargo este viernes publicaba un post muy enfadado para expresar cómo se siente. «¿Hasta cuando está manera tan injusta y tan sin sentido de tratarme y comportarse así? ¿Este país de verdad es así de ingrato y de dañino? Las leyes que dicen que todos los españoles tienen derecho al trabajo incluso los reclusos (…) ¿Te sientan a esperar 1 año y te prohíben trabajar ya que el 85% del trabajo es con pasaporte? Y ¿ciertos individuos mandando mensajes riéndose?», dice una de sus últimas publicaciones.

No es lo único que Amargo comenta en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Rafael Amargo también se pronuncia sobre el problema legal al que se enfrentó Diego El Cigala hace solo unas semanas, ya que fue detenido por supuesta violencia de género. Aunque horas más tarde fue puesto en libertad, el cantante insistió en que «las mujeres hacían todo por dinero», unas declaraciones por las que recibió muchísimas críticas. Sobre su detención se ha pronunciado Rafael Amargo, al igual que sobre la muerte de Mila Ximénez, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad. Sin pelos en la lengua, Rafael Amargo vuelve a demostrar que hay pocos asuntos sobre los que no se quiera mojar y así se hace evidente en sus últimas declaraciones.