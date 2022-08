Rafael Amargo está ya acostumbrado a recibir malas noticias y sufrir traspiés, tanto en el terreno personal como en el profesional. Eso sí, siempre sigue adelante y no le importa mucho el qué dirán. Tampoco le importa tener que reinventarse, como así ha tenido que hacer después de que su último proyecto en el teatro se cancelase tan solo un día antes de levantar el telón y recibir los primeros espectadores –aunque no iban a ser muchos como pudo confirmar SEMANA-. Hace dos semanas el bailaor se vio obligado a cancelar su función de estreno de ‘The beautiful dream of life’, cuyo estreno estaba previsto para el 4 de agosto, por supuestos problemas irreconciliables y demás desavenencias con el director de la obra. No se entendían y no se dieron cuenta de ello hasta que estaba todo preparado para presentar la función a la prensa y después al público.

Ahora, Rafael Amargo ha encontrado un nuevo trabajo, eso sí, no tiene nada que ver con el baile, la actuación o cualquier ámbito del arte en el que se ha desarrollado hasta ahora. De hecho, le aleja de su prolifera carrera. A sus 47 años, el artista se ha reinventado y tan solo ha tardado dos semanas desde que sufrió el último varapalo profesional para volver a ponerse en pie y anunciar su próximo trabajo o su nueva fuente de ingresos. El bailaor se baja de los escenarios para entrar de lleno en el mundo de la cosmética masculina con una línea de productos exclusivos que lleva por firma su propio nombre. Un proyecto que ha estado desarrollando en secreto y que estará a la venta en los próximos días, pero del que Rafael Amargo ha querido hablar ya ante sus seguidores, para que sepan que sigue imparable y que no hay mal o problema que le ponga freno.

“¿En los sueños todo es posible? Pues sí, además de soñarlo despierto, lo diseñas, lo haces con un control de calidad indiscutible y apetece ese amigo que además de ayudarte a hacer realidad tu sueño ve una vía de negocio, pues es un golazo”. Con estas palabras presenta Rafael Amargo lo que lleva trayéndose entre manos estas últimas semanas y que le devuelven la ilusión entre tantas malas noticias. Una línea de cosmética masculina que estará en el mercado bajo el nombre Viola by Rafael Amargo y con el que espera paliar el agujero económico que le ha dejado la cancelación in extremis de su última obra teatral.

¿Pero cómo se adentra Rafael Amargo en el mundo de la cosmética? El bailaor siempre ha vivido dando la espalda a estas cuestiones cosméticas, pero ahora no solo se ha dejado seducir por este mundillo, sino que además ha decidido apostar fuerte en él y montar un negocio en colaboración con un amigo que le ha brindado una oportunidad única. Así ha explicado esta extrañeza él mismo: “Siempre fui de pocos cuidados de cremas… lo de metrosexual no lo entendí, ni encajé como posibilidad: soy bastante salvaje, agua fresca, jabón y ya. Ni siquiera perfume”, reconoce Rafael Amargo, a quien ahora se le ha despertado el interés por mimar su rostro para paliar los estragos del tiempo y mantenerse joven lo máximo posible: “Ya hay que empezar a darse un homenaje”.

Tal y como se ha propuesto detallar, Rafael Amargo explica con mimo por qué su línea de cosmética masculina es tan maravillosa. Principalmente porque está realizada a base de ingredientes naturales “sin químicos farmacéuticamente, hechos con dedicación y estudio y que regeneran la piel, dan luz y rejuvenecen. Todo lo que sea cuidarse, el alma eso engrandece la esencia de uno, sobre todo, el brillo y aura se posicionan y son faro marino en urbana tribu. Ese brillo y aura que no dejaré que se puedan eclipsar. El amor es más grande y más ahora con la ciencia y la conciencia”, explica a su manera el artista, que mezcla términos propios de la cosmética, con otros más espirituales y existenciales, con los que demuestra su esencia que ha quedado plasmada en sus productos que, como adelanta, próximamente estarán a la venta.