La Reina Letizia se ha mostrado desde el principio muy afín a las distintas artes, siendo una apasionada del cine, aunque también disfruta de otras fórmulas de expresar como el teatro, la música o las artes plásticas. Sin embargo, aún no ha encontrado un hueco en su agenda personal para asistir al teatro a ver a su sobrina, Carla Vigo, sobre el escenario en su papel de actriz a las órdenes de Rafael Amargo en la obra ‘Yerma’. Algo que ha extrañado a propios y extraños y que el bailaor ha querido poner sobre la mesa a modo de reproche y es que considera un feo hacia su sobrina que la Reina Letizia haya querido arropar otros estrenos, otros espectáculos, otros proyectos artísticos, pero no precisamente aquel que protagoniza la hija de su desaparecida hermana Érika. Ni tan siquiera en privado en calidad de tía, entendiendo que esta visita quedaría lejos de la agenda oficial marcada por la Casa Real.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha ahondado Rafael Amargo, que parece descontento con la Reina Letizia. No obstante, le abre la posibilidad a que se persone en el teatro siempre que lo desea, pues tienen muchas ganas de que conozca la función en primera persona y pueda comprobar las dotes artísticas de su sobrina en directo sobre el escenario. “Evidentemente sería más que bien recibida”, mantiene el bailador, que critica con cierta dureza que no haya querido reservar un hueco de su tiempo libre para respaldar a su sobrina en algo que le llena de ilusión, al ver sus sueños de triunfar como actriz cumplidos y sentir el calor del aplauso del público.

“Con tantos actos solidarios que hace, tendría, lo primero de todo, que apoyar a su sobrina. Tanto acto solidario, tanto apoyar a tanta gente. Primero hay que apoyar a la gente y a la sangre de uno”, sentencia Rafael Amargo, que deja claro que cuando la Reina Letizia acuda a su teatro, si lo hace, será tratada en calidad de tía de la artista y no como consorte real: “Primero porque es familia de uno de mis empleados y luego porque es reina de España. Trato muy bien a la gente que trabaja para mí y a mis empleados y en ese caso, antes que reina es la tía de uno de mis empleados”. Un gesto que no sabemos cómo sentará a la propia esposa del Rey Felipe, no tanto por ser tratada como tía de la actriz, sino por ser amonestada públicamente por Rafael Amargo. Vea el vídeo y descubre además por qué el bailaor no ha podido ir a ‘Supervivientes’ este año, a pesar de haber recibido la oferte y querer participar.

