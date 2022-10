El 22 de agosto Xisca Perelló, esposa de Rafa Nadal, fue ingresada en una clínica de Palma de Mallorca en su 31 semana de gestación. Saltaron las alarmas, pero su familia se mostró hermética a la hora de dar más datos sobre su evolución. Estuvo varias semanas hospitalizada y no se descartó pasar por quirófano, un proceso en el que ahora le acompaña el tenista, pues ya regresó de Estados Unidos. No ha sido fácil para ninguno y es que como ya explicó el deportista «ha habido alegrías, pero también momentos difíciles». Si bien hace tan solo unos días Maribel Nadal aseguró que su hermano y Xisca se encontraban muy bien, ahora su tío ha dado varias declaraciones sobre su situación. Ha hablado largo y tendido sobre cómo está Xisca y cómo cree que Nadal afrontará su papel de padre próximamente.

Vídeo: Europa Press

Maribel Nadal ha estado a su lado durante la ausencia de Rafa Nadal. El campeón de tenis se ha tenido que ausentar por cuestiones laborales, pero por fin se encuentra junto a su mujer. Ambos están deseando conocer a su bebé, el cual llega tres años después de su boda. Se espera que el pequeño, que se ha confirmado que es un niño, nazca en el mes de octubre, un instante que están deseando que llegue y que, sin duda alguna, colmará de felicidad a su familia.

Fue hace cuatro años cuando el tenista de Manacor habló sobre la ilusión que le hacía ser padre por primera vez. «Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido», dijo. Ahora llega el momento de probar qué siente con su hijo, de quien, por cierto, todavía se desconoce el nombre.