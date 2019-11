9 Rafa Nadal cuenta ya con más de 8,1 millones de seguidores

Pero no todo es trabajo en la vida del tenista, que también encuentra huecos para disfrutar de planes con su familia y sus amigos. Precisamente esta semana acudía a uno de los restaurantes de moda de Londres, el Zela London. Lo ha hecho junto a su mujer, Xisca Perelló, con la que no suele compartir imágenes en su Instagram.

«Great night and fantastic food in @zelalondon restaurant!🔝. @zelarestaurants #london» [«Noche magnífica y comida fantástica en el restaurante Zela London»], escribía Rafa Nadal. Aunque esta foto no debería resultarnos extraña, lo ha sido, ya que no es habitual que el mallorquín muestre imágenes con su pareja.