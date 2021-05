‘Sálvame’ por fin ha dado a conocer cuál será el futuro de Anabel Pantoja y Rafa Mora después de la terrible discusión que tuvieron en el plató.

Rafa Mora y Anabel Pantoja protagonizaron un terrible enfrentamiento hace unos días que no dejó indiferente a nadie. Ni a la audiencia ni tampoco a la cúpula, quien ha tomado una decisión que ha dado a conocer este viernes a última hora en ‘Sálvame’. Mientras la cordialidad entre ellos parece irrecuperable, a lo largo de esta semana y después de varias reuniones los directores del programa han decidido si bastaba con una sanción para ellos o bien uno de los dos debía abandonar el espacio de televisión. Tras una encuesta en la que los espectadores han votado y dado su opinión al respecto, a las 8 de la tarde ha abierto Carlota Corredera un sobre desvelando así el futuro de ambos.

«Tras visualizar horas y horas de grabaciones y repasar tanto vuestra trayectoria en ‘Sálvame’ como vuestro comportamiento el pasado viernes, la cúpula ha tomado una decisión. Existen comportamientos intolerables e impropios de personas adultas y responsables que ni este programa ni esta productora van a permitir ni ahora ni en el futuro. Las faltas de respeto, las descalificaciones, la burla sobre problemas físicos, las amenazas y en general, las actitudes tabernarias y barriobajeras no tienen cabida en ‘Sálvame’ y tampoco deberían tenerla en la vida real. Quizás habéis llegado a pensar que esto es una reunión de amigos, un bar, una discoteca (…) Hay límites que no se pueden sobrepasar. Somos conscientes de que hemos sido demasiado benevolentes con determinadas actitudes, pero esto va a cambiar», ha dicho Carlota. El objetivo es que esta situación sirva de ejemplo para el resto de colaboradores y así se lo piensen dos veces antes de ser impulsivos ante millones de espectadores.

Por ello, han decidido poner «la misma sanción para los dos». «Suspendidos de empleo y sueldo durante una semana que esperan que les sirva para reflexionar», ha dicho la gallega frente a los colaboradores. Tras estas palabras, Rafa Mora se ha mostrado agradecido, ya que «como mínimo sabe que se merece eso» y Anabel ha insistido en que lo asume, pues no le queda de otra. Ambos tenían miedo ante lo que se pudieran escuchar y es que su discusión ha traído grandes consecuencias profesionales para ambos. No solo para ellos, también para el resto de compañeros de programa, ya que la tensión reina en el plató desde que se enzarzaran como nunca habían hecho. Después de que Rafa Mora imitara a Bernardo a la pata coja y tuviera este feo gesto con él, Anabel no perdona al valenciano ni está dispuesta a tener buen trato con él, lo que sin duda dificulta que ellos algún día firmen la paz.