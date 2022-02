La novia de Alejandro Sanz, Rachel Valdés, es una de las artistas contemporáneas de mayor proyección internacional de Cuba. Nacida en 1990, se graduó en el año 2010 de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana y en el Vermont Studio Center, en Estados Unidos. Sus obras han llegado a distintos países. Fue en el Times Square de Nueva York donde instaló una de sus creaciones más icónicas, “The beginning of the end”, que supuso un antes y un después en su carrera. «Se calcula que más de 2 millones de personas transitaron por la obra», reza la web de la artista.

Conoció a Alejandro Sanz en una reunión de amigos comunes en Miami. La relación del cantante con Raquel Perera, –cuya separación anunciaron de manera conjunta en julio de 2019-, hacía aguas. No suele hablar del madrileño en público, pero en una entrevista con ‘Vanity Fair’ se deshacía en halagos hacia él: «Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble». Asimismo, aseguraba que procura que la fama de Sanz no afecte demasiado a su estilo de vida: «Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un gran problema. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie”.