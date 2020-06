El amor ha vuelto a tocar a las puertas del corazón de Alejandra Rubio. Hace unos días, SEMANA desvelaba todos los detalles acerca del joven que le ha devuelto la ilusión a la nieta de María Teresa Campos, tras su ruptura con Álvaro Lobo. Este domingo, Alejandra Rubio se sentaba en el programa de `Viva la Vida´ y dio a conocer algunos datos sobre esta nueva ilusión. «Yo no tengo una relación. Estoy conociendo a una persona, quiero ser muy cauta con esto», explicaba la nieta de María Teresa Campos. Pero al parecer, la Rubio no era la única persona en plató que conocía a este misterioso joven, el mismo Matamoros reconoció que sabía perfectamente quién era la nueva persona que acompañaba a la sobrina de Carmen Borrego y que la mismísima Terelu Campos, nada mas conocer la noticia, se puso en contacto con el chico para conocer más detalles sobre él. Pero ¿ Quién es Tassio de la Vega? Nuestra revista ha recogido todas las noticias que desvelan un poco acerca de la personalidad de este joven arquitecto de 27 años.

“Las relaciones se acaban y la vida sigue. Cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está, felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también”, explicaba Alejandra Rubio cuando dio a conocer su ruptura con el que fue su pareja durante dos años, Álvaro Lobo. “Me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré: la mejor época de mi vida. Un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices, por fin”. Ahora meses después, el corazón de la colaboradora vuelve a latir con fuerza. El culpable de esta nueva ilusión se llama Anastasio Vega. Tiene 28 años -en noviembre cumplirá los 29-, es de Segovia, aunque vive en Madrid, estudió Arquitectura y con sus amigos se hace llamar Tassio.

Dueño de unas bodegas de vinos

Curiosamente, este mismo nombre pero al revés, Oissat, es como él mismo ha denominado a sus bodegas. Anastasio, a sus 29 años, es dueño de una marca de vinos muy popular, que ya le ha dado más de una alegría. Con Oissat ha formado parte de alguno de los eventos más importantes del país, también ha realizado algunas labores humanitarias y patrocina eventos deportivos. Sus vinos, tal y como él cuenta, son como él. “La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido”, declaró hace muy poco en una revista especializada. Tassio también señala que sus estudios han sido claves en la elaboración de estos vinos: «Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes, como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami… Con las enseñanzas adquiridas he querido poner en valor la fuerza de la creatividad frente a la costumbre, a una manera de trabajar cuadriculada, sin aristas de libertad. Es el reflejo de mi vida: a base de trabajo y esfuerzo, mis padres y yo hemos conseguido sacar adelante una empresa de arquitectura e ingeniería de la que estoy muy orgulloso, pero siempre he querido impulsar esa llama interior que es la creatividad. Esa energía me llevó a moldear y poner en marcha la bodega. El vino para un arquitecto debe ser como un referente, porque en la vida todo es arquitectura».

Alejandra Rubio ha posado para sus bodegas

Tal y como reflejan sus palabras, se trata de un chico trabajador que actualmente compagina su labor al frente de las bodegas con su estudio de arquitectura. Son sus dos pasiones y a ellas les dedica gran parte de su tiempo. El resto, el que le queda libre, es para sus amigos (algunos de ellos muy conocidos) y ahora también para Alejandra Rubio, con la que sale desde hace poco. De momento, han salido a cenar en varias ocasiones y han evitado posar juntos en sus respectivas redes sociales. Un dato: el pasado 27 de mayo ella posó como modelo para una foto artística de Oissat. En la imagen, Alejandra Rubio aparece en un primer plano y con el logo de la bodega en sus ojos. Otra pista más de que el empresario y la hija de Terelu comparten una estrecha relación.