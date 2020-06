El nuevo reality `La casa Fuerte´, que se estrena este jueves en Telecinco, promete sacar a la palestra a los que sin duda serán, durante las próximas semanas, los nuevos protagonistas de la cadena. Al igual que sucediera con Estela Grande en `GH:VIP 7´, una joven conocida por ser pareja de Diego Matamoros y que al final del programa había conseguido convertirse por ella misma en un personaje de la prensa rosa, el nuevo programa que presenta Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega, nos presenta a Macarena Millán. La desconocida novia de Rafa Mora, que aunque ha hecho alguna que otra aparición en televisión, pocos datos se tienen sobre sobre ella, es una de las apuestas fuertes del formato y buena muestra de ello ha sido la revolución que se ha formado en las redes sociales al confirmarse su participación. ¿Quién es Macarena Millán? SEMANA ha investigado a la nueva concursante de `La casa fuerte´ para conocer un poquito más sobre la mujer que conquisto el corazón del colaborador de `Sálvame´.

Macarena Millán, nacida en Barcelona, acumula más de 200 mil seguidores en su perfil de Instagram, cifra con la que la novia de Rafa Mora ha podido desarrollar su faceta de influencer y patrocinar diferentes marcas relacionadas con el deporte. Y es que Macarena, a pesar de estudiar pedagogía en la Universidad de Barcelona y realizar diferentes cursos, como los de socorrismo o comercio y marketing, se ha dedicado a la vida fitness y frecuentemente podemos verla compartir sus rutinas de ejercicios. Antes de que la crisis sanitaria azotara España, la próxima concursante de Telecinco, trabajaba en un gimnasio, que debido a la pandemia tuvo que cerrar y enviarla a un ERTE. De esta manera, Macarena, que también trabajó como gogó en diferentes discotecas, ha decidido ganarse un dinero extra y darse a conocer como personaje del corazón.

Su primera vez en televisión

La primera vez que Macarena apareció en las pantallas de nuestros televisores fue como novia del ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. El valenciano presumía de novia por todos los programas en los que participaba, hasta que un día los rumores de una infidelidad por parte de la catalana saltaron a la palestra y la audiencia pudo conocer por primera vez la cara y la voz de Macarena. Aunque también visitó programas como `Cámbiame´, donde Rafa Mora le pidió matrimonio, fue en `Sálvame´ donde alcanzó grandes dosis de popularidad. Este supuesto affaire con un ex, hizo que el valenciano decidiera romper con ella en directo y que se formara un drama televisivo. Una desventura televisiva que muchos han opinado que le valió a Rafa para hacerse con una silla fija en el cortijo de Jorge Javier y Paz Padilla.

Infidelidades y polígrafos

La sombra de la infidelidad ha sido una constante en la relación de la pareja. La primera vez que saltó la noticia fue en el programa `Sálvame´. Una ex pareja de ella afirmó que la futura concursante había tenido un encuentro con él mientras estaba con Rafa Mora. Tras confirmarse la noticia, el colaborador decidió romper su relación. De aquí que Macarena decidiera sentarse por primera vez en `Sábado Deluxe´, en el que sería su intervención más polémica, pues el polígrafo no le dio la razón y Rafa descubrió en directo que la joven le había sido infiel. Sin embargo, el amor sobrevivió y Rafa decidió darle, meses después, una segunda oportunidad, una oportunidad que se vio empañada cuando semanas más tarde, otra vez en `Sálvame´, salieron fotografías de la catalana en actitud cariñosa con un amigo. Cuando Mora recibió las fotos de su novia y este chico en la playa, quiso cerciorarse de que no se tratara de una nueva infidelidad e intentó ponerse en contacto con Macarena. “Pasé tres horas malísimas, la imaginación te puede jugar malas pasadas”, recordaba por aquel entonces. Finalmente se descubrió que se trababa de un mal entendido y el chico en cuestión se trataba de un amigo de ella.

Matrimonio a la vista y portada juntos

Después de tantos baches y crisis, Macarena entró en directo en `Sálvame´ para pedirle el mismo día de San Valentín matrimonio a su chico y aunque todavía no hay fecha confirmada, la intención de ambos es pasar por la vicaria. Tras estas apariciones públicas, la pareja decidió posar totalmente desnudos para la extinta revista `Primera Línea´ y confirmar detalles secretos sobre su relación. “Nunca lo había visto en la tele. Se lo puse difícil. Pero cuando empecé a tratarlo, me gustó mucho”, explicaba Macarena por aquel entonces. Ahora la pareja volverá a poner a prueba su amor y tendrán que estar distanciados durante algún tiempo. “Me da algo de miedo”, explicaba Rafa tras confirmarse la participación de su futura mujer. «La llamaron a ella directamente, sin ella presentarse a nada. Que no nos llamaran a los dos me preocupó, pero estoy tranquilo», explicaba algo intranquilo. ¿Soportarán la distancia? O ¿Nos enfrentaremos a una ruptura, como la que se produjo entre Diego y Estela? Solo su confianza y su paso por el concurso nos darán las claves.