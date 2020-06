María Jesús Ruiz tiene el don de convertir a todas sus parejas en personajes del papel couché. Su actual novio, Curro, el cual saltó a la fama de la noche a la mañana después de que se diera a conocer que estaba casado desde hacía 15 años mientras estaba con la modelo, se ha convertido en el nuevo protagonista de las tardes de `Sálvame´. ¿El motivo? Otra supuesta infidelidad con una joven de su misma localidad. Pero, ¿Quién es el hombre que ocupa el corazón de la que fuera Miss España en 2004? ¿Cómo es él? ? ¿A qué se dedica? ¿Está realmente casado? ¿Lleva una doble vida? SEMANA repasa la vida del hombre que ha devuelto la ilusión a la nueva concursante de `La Casa Fuerte´.

María Jesús comenzó la relación sentimental con el joven poco después de salir de ‘GH Dúo 2019’, programa donde se alzó como ganadora por encima de Kiko Rivera. Curro nació en Jaén, en el pueblo de San Juan del puerto, conoció a la ex miss a través de Nuria Bermúdez. Un encuentro que propició Julio Ruz, ex pareja de María Jesús y padre de su última hija. El empresario colocó al joven al frente de la gestión de sus redes sociales y las de la propia modelo cuando ella decidió participar en `Supervivientes´. Cuando la colaboradora de televisión terminó su relación con Julio, comenzó a tontear con este joven, tal y como ella misma confesó en `Sálvame´. A pesar de que en un inicio se rumoreó, que el joven era un hombre acaudalado. La verdad es que el novio de María Jesús trabaja como `Community Manager´ y se gana la vida como responsable de comunicación y marketing. Según ha podido saber SEMANA el jienense gestiona los perfiles de redes sociales de personalidades y entidades diversas y en sus perfil personal se define como `mánager´.

Se enteró en directo que su novio estaba casado



María Jesús Ruiz se enteró de que Curro estaba casado con una mujer llamada Yoli desde hacía 15 años en directo. La maniquí había visitado ‘Sálvame’ para hablar de su amigo, el Maestro Joao, tras su salida de ‘GH VIP 7’, pero se acabó llevando una desagradable sorpresa al descubrir, en boca de los colaboradores, que su chico no era un hombre soltero. La joven se enteró de que Curro tenía esposa desde el año 2004 y que ambos vivían bajo el mismo techo. Al enterarse, la andaluza no pudo reprimir las lágrimas. «¡Yo solo quiero alguien conmigo en mi vida normal! Quiero encontrar un tío para formar una familia y que me quiera de verdad y ya está», se lamentaba, entre lágrimas. «Él me ha dicho que hace muchísimo que se divorció», decía visiblemente afectada. Tras la impactante noticia la colaboradora de `MyHyV´ reveló más tarde en su sección ‘La pequeña Ruizeñora’, de ‘Sálvame’, que había puesto fin a su noviazgo con el `Community Manager´. «Nos vamos a dar un tiempo», explicaba cabizbaja. «Este fin de semana, el sábado. La cosa estaba muy tensa, así que el sábado dijimos que nos vamos a dar un tiempo. Hay unas circunstancias que no acompañan. Yo pretendía esperar hasta finales de marzo y ya está. No quiero entrar en detalles profundos. La cosa se desbordó, yo me sentí muy saturada y no tengo necesidad de aguantar nada».

Una nueva oportunidad

Durante el confinamiento, María Jesús Ruiz realizó en sus redes toda una declaración de intenciones. A pesar de que su historia con Curro parecía haber llegado a su fin, la joven decidió dar un giro de tuerca a su vida sentimental. A ambos el confinamiento les sirvió para echarse de menos y ver con perspectiva su relación sentimental, por lo que decidieron acercarse de nuevo y retomar su romance. Ella misma quiso revelarlo a través de un post en su Instagram. «En estos días tan duros luchando por la salud, me ha dado tiempo a pensar mucho y, sobre todas las cosas, a valorar. Echar de menos es el regalo más grande que me has hecho porque he comprendido cuánta falta me haces«, escribía junto a una íntima imagen en la que ambos aparecen en una cama. Curro también quiso responder a la modelo a través de las redes sociales. «¿Qué te digo que ya no sepas? Serás lo primero, mi felicidad, la única, sé que eres tú«, escribía el joven en el mismo post y como respuesta a la declaración de amor de María Jesús Ruiz.

Otra supuesta infidelidad por parte de Curro

María Jesús Ruiz ha entrado en ‘La casa fuerte’ con emociones intensas. La que fuera Miss España en 2004 tuvo que volver afrontar unos rumores a cerca de una supuesta infidelidad por parte de Curro. Y es que en ‘Sálvame’ atesoran unos audios subidos de tono que el joven ha enviado a una amiga, con la que podría haber sido desleal a la modelo. El contenido de dichas grabaciones aún no ha sido desvelado, pero Juani Garzón, la madre de la andaluza, si pudo escucharlos antes de entrar con su hija al reality, aunque no quiso ahondar en el tema. La que no quiso escucharlos fue María Jesús. «Me tienes que comprender no era la mejor situación… Iba a entrar aquí y no quería venir ‘enmarronada’. Cuando pase todo ya hablaré con él», le explicaba a Jorge Javier. ¿Seguirán juntos al finalizar el programa? Solo el tiempo nos lo dirá.