Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Por lo menos este sería sin duda uno de los lemas de Isabel Rábago, que pese a rehuir normalmente de los temas que tengan que ver con su vida privada, decidió dar un paso al frente y sincerarse sobre este tema junto a Emma García. Aprovechando la sección `Las escaleras de las emociones´, la periodista se confesó con Emma y se deshizo en halagos hacia su marido, al que considera el amor de su vida. Pero a pesar de ser una de las primeras veces que la colaboradora hablaba sobre él en un programa, en sus redes sociales la Rábago no tiene ningún problema en presumir de amores, pero, ¿quién es el marido de Isabel Rábago? SEMANA ha investigado al amor en la sombra de Isabel, para conocer un poco mas al hombre que le ha robado el corazón a la periodista más vehemente de la pequeña pantalla.

«Soy una persona muy afortunada en el amor, es lo más grande que tengo en la vida. Es mi referente, la persona que me pone los pies en el suelo, que me protege, me calma y me cuida«, decía Isabel Rábago en alusión a su marido. La colaboradora de `Ya es mediodía´ abría su corazón a la hora de hablar de Carlos, el amor de su vida y por el que bebe los vientos. Isabel, gritó a todos los presentes que estaba enamorada de él y también quiso contar cómo se habían conocido. Para eso se remontó a su época en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde la pareja inició su relación. Ambos iban a clase juntos y, tal y como contó con una sonrisa de oreja a oreja, eran inseparables. Tanto es así que, hasta sus profesores bromeaban con ellos y les decían que iban a acabar juntos. Y así fue. «No sería quién soy sin él. No imagino mi vida sin estar a su lado, ni quiero hacerlo, hemos crecido juntos», admitía. Ahora SEMANA ha indagado un poco más para conocer a Carlos y tener más detalles acerca del hombre en la sombra de la ex superviviente.

Le dedicó una carta de amor en redes sociales

Su entrada en ‘Supervivientes’ la convirtió en foco de atención. Incluso así, siempre ha apostado por mantener su vida privada alejada del ojo mediático y se ha mostrado muy hermética a la hora de mostrar su faceta más íntima, aunque lo cierto es que a Isabel no le ha temblado el pulso a la hora de compartir con su público en redes sociales algunos de sus momentos más felices junto a su marido, Carlos Rodríguez Ramón, al que le quiso dedicar unas hermosas palabras de amor. “Mi prioridad es él. Nos conocimos con 19 años y ¡no! ¡No nos equivocamos! Siempre juntos, creciendo juntos, sin soltarnos la mano. Nos levantamos juntos, tantas veces caímos… No quiero, ¡ni sé estar sin él! Carlos, eterno. Mi vida, mi amor, mi prioridad. ¡Sin él no existe nada!”, escribía Isabel Rábago en un arrebato de amor hacia su marido, junto con una significativa foto con los canales de Venecia como telón de fondo. Una fotografía que la mismísima Sara Carbonero quiso comentar. “¡Que historia tan bonita!”, le escribía la mujer de Iker Casillas.

No quiere convertirse en un rostro popular

Aunque no es la primera foto que Isabel Rábago comparte con su marido, es algo muy inusual. De hecho, Carlos Rodríguez, también periodista de profesión, no tiene perfiles abiertos en las redes sociales, al menos no de forma pública y utilizando su nombre real. Es por eso que quizá, la periodista haya decidido medir tanto el cuándo compartir una foto junto a su marido en su perfil personal. Y es que ella no esconde la reticencia de su marido a convertirse en un rostro popular, como así dejó claro el pasado mes de febrero, cuando la pareja subió una foto de su viaje a Praga: “De su mano cualquier sitio del mundo es único. Apurando. Última foto con él hasta nuevo permiso. Sus deseos son órdenes para mí”, escribía.

19 años de amor

Isabel Rábago lleva 19 años enamorada de Carlos. Una persona que se cruzó en su camino cuando estudiaban periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ambos sintieron la llamada de la comunicación y esta pasión les unió hasta hoy. Casi 20 años compartiendo un camino que recorren en común, con paradas importantes, como la que hicieron el mes de noviembre de 2006. La pareja decidió realizar un viaje a Nueva York para conocer la “Gran Manzana” y fue ahí donde Carlos le pidió matrimonio. 2007 fue el año en el que decidieron oficializar su amor y contraer matrimonio, en una sencilla ceremonia, rodeados de sus seres queridos y amigos.