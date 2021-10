La supuesta separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores lleva días siendo el tema de actualidad. La pareja no se ha pronunciado ni para confirmar ni para desmentirlo, algo que por supuesto tampoco ha hecho Rocío Flores, que sin quererlo está siendo objetivo de la prensa. Ella, fiel a cuidar a su familia por encima de todas las cosas, sigue su día a día sin pronunciarse al respecto.

Estos días se habla mucho de las supuestas infidelidades del ex Guardia Civil, incluso ha salido el nombre de Marta Riesco. En las instalaciones de Telecinco se especula con que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ es la presunta tercera persona, pero ninguno de los tres protagonistas han querido confirmar ni desmentir nada.

Ahora cobra más importancia las palabras que Olga Moreno dio en septiembre de 2020 en exclusiva a SEMANA. La sevillana y su marido no atravesaban su mejor momento en aquella época. Llevan más de 20 años juntos y han tenido que sufrir en varias ocasiones los rumores sobre las supuestas infidelidades de Antonio David Flores. En ese momento, Olga se mostraba rotunda con respecto a un supuesto engaño de su marido. Gracias a esta íntima entrevista podemos conocer qué piensa ella sobre esto.

Olga Moreno ya habló de las supuestas infidelidades de Antonio David Flores en SEMANA

En todo momento expresó a SEMANA que confiaba en su marido, que pondría la mano en el fuego por él. «Yo le he demostrado un amor incondicional y me arriesgo a lo que sea por mi matrimonio. Incluso a quemarme (por lo de poner la mano en el fuego por él). Sé que si yo mañana le veo liándose con una tía, esto se acabó. Vamos, conociéndome no estaría con él. Yo con una infidelidad no podría. No le perdonaría porque no me lo merezco, pero a día de hoy no he visto nada», explicaba a SEMANA hace algo más de un año.

Olga Moreno reconocía que a pesar de lo que muchos deseaban, la relación con su marido estaba muy consolidada. «Lo que pasa es mi casa es lo que habéis visto todos, que intentan separar a un matrimonio que, sin embargo, tiene unos cimientos muy fuertes». Y se repetía en la confianza que tenía hacia él: «Yo creo a mi marido, cuando él me mira a los ojo, ya sé si dice la verdad o miente».

De lo que se atrevía a hablar es de la infidelidad que ya ella misma perdonó hace ya unos años: «Él lo reconoció, hubo una infidelidad hace 19 años. Él mismo me la contó porque necesitaba hacerlo y la perdoné. Era al principio de la relación. Era algo que nadie sabía. Lo sabíamos él y yo. Hablamos lo que tuvimos que hablar, lo pasamos muy mal los dos y ya está».

Declaró que ella y su marido ya hablaron de la infidelidad que su marido le reconoció hace años

La ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ ya le pidió explicaciones a su marido cuando hace un año volvían a sonar infidelidad por parte del que fuera colaborador de ‘Sálvame’: «Claro, le pedí explicaciones, pero de todo. En cuanto pude verle cara a cara». Pero esto trajo consecuencias fuera de la pareja. Y es que la familia de Olga no llevó nada bien escuchar ese tipo de informaciones sobre su yerno: «Está claro que no es agradable para mis padres. Ni para mis padres, ni para su madre, pero saben cómo es él. Y yo he hablado con mis padres y mis padres lo adoran. Ellos y los cinco hermanos que tengo. Vale que esto no les gusta, pero no se meten».

La que más sufre es Rocío Flores

A pesar de que está siendo uno de los objetivos de la prensa estas semanas, Rocío Flores ha preferido no pronunciarse sobre la supuesta separación de su padre con Olga. Esto nos impide saber cómo se está tomando la joven las recientes noticias sobre las supuestas infidelidades, pero Olga ya habló de ella en SEMANA cuando también sonaban rumores de infidelidad, por lo que podemos saber, gracias a esta entrevista, cómo está viviendo Rocío este duro momento.

«Lo pasé mal por ella. Si hubiera podido, le hubiera dicho que no bajara a hablar con la prensa. Su padre le hubiese dicho lo mismo, pero ella no ha podido reprimirse (…). Luego hablé con ella y me dijo que la perdonara. Esta niña ha sufrido tanto… El hecho de que hayan dicho que es un matrimonio de conveniencia le ha dolido mucho. Nos conoce tanto a los dos que es como que tiene la necesidad de decir que no, que esto no se va a destruir por nada del mundo», dijo Olga sobre ella hace un año, lo que demuestra cómo puede estar viviendo la joven todas las noticias que salen publicadas sobre su familia.