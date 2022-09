Kiko Hernández continúa acaparando titulares hasta cuando disfruta de sus vacaciones. ¿Lo último? Un supuesto malestar con la cúpula de ‘Sálvame’ por emitir una imagen suya con sus hijas y unos amigos que ha llevado al colaborador a no incorporarse al programa. La última vez que pisaba el plató de Telecinco fue el 4 de agosto, un día antes de que pasase por quirófano para someterse a un injerto capilar. SEMANA ha podido descubrir qué ha sido lo que ha ocurrido y por qué el colaborador no ha acudido aún a su puesto de trabajo.

El colaborador todavía no ha acudido a su puesto de trabajo

Según ha contado el paparazzi Diego Arrabal, Kiko echó un pulso a la cadena y a su propia productora para que se eliminase todo rastro de esa imagen tanto en la web como en la plataforma digital del grupo. El órdago estaba muy claro. No volvería a ninguno de los espacios de la cadena hasta que esas imágenes no se eliminasen. Una petición que parece que ha sido aceptada, ya que a día de hoy no hay ni rastro del fragmento de vídeo en el que aparecía la foto que protagonizaba Kiko. Tan solo queda unos segundos en los que los rótulos desvelan lo que había acabado de emitirse: «¡Lo nunca visto de Kiko Hernández!».

“Kiko Hernández entra en tal brote con la dirección de Sálvame y le ha echado un pulso tan fuerte que él ya tenía que haber acudido a su puesto de trabajo el pasado día 1 de septiembre y todavía no ha ido”, decía Diego Arrabal, quien asegura que Kiko pidió auxilio altas estancias de la cadena ya que “sus directores y sus productores no le hicieron ni caso”.

La versión de Kiko Hernández

SEMANA se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Kiko, los que realmente lo conocen y saben cómo ha vivido este supuesto abandono del programa que tantos éxitos le ha dado en los últimos 13 años. Efectivamente nos indican que Kiko pidió que se retirara esas imágenes: “Kiko se preocupa de cualquier imagen que pueda salir de él acompañado de sus hijas porque quiere protegerla. Sabe perfectamente que si se empiezan a emitir imágenes con su familia provocaría un efecto replicador y no quiere que eso ocurra”, confiesa una persona allegada al colaborador.

Una preocupación que explicaría que haya pedido a su programa la retirada de la imagen. También ocurre que Kiko acude junto a sus hijas a disfrutar de la feria de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y se encuentra con que infinidad de personas le están haciendo fotografías. Por eso emite un comunicado, que ya hizo público por primera vez en el año 2018, en el que avisa que no quiere que se le haga fotos a sus hijas: “Las dos hijas, menores de edad, tienen el mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente que su padre sea una persona conocida en los medios por su trayectoria profesional. No va a permitir ningún seguimiento ni acoso, ni persecución de reporteros o fotógrafos cuando esté acompañado de sus hijas”, decía conjuntamente con sus abogados.

Su ilusión por el teatro

Una polémica que no rebaja un ápice las ganas que siente por volver a subirse a las tablas del teatro. Es un balón de oxígeno para él y el proyecto en el que acapara ahora mismo toda su atención. Tras haber suspendido ‘Distinto’, la obra en la que se estrenaba como actor, por una serie de problemas personales serios que tuvo que padecer en el desempeño de su trabajo, Kiko vuelve al teatro cargado de ilusión. Será el próximo 28 de septiembre cuando estrene su nueva obra, ‘Las troyanas’, en el teatro Amaya de Madrid. “En un principio solamente iba a ser coproductor, que le hacía muchísima ilusión. Pero al final también va a interpretar un papel y eso lo tiene muy concentrado”, dice alguien de su reducido círculo de amistades.

Tras estrenar en Madrid, Kiko iniciará gira por España y es por ello que mantiene todas sus energías en la preparación de esta nueva aventura laboral. En paralelo, aún se está recuperando de su intervención de injerto capilar, de la que hace unos días mostraba los avances en sus redes. Es otro de los motivos que ha retrasado su aterrizaje en ‘Sálvame’, ya que “Kiko también es coqueto y quiere verse al 100% antes de ponerse delante de las cámaras”. Sea como fuese, lo que está claro es que parece que la historia con ‘Sálvame’ no ha llegado a su fin y queda Kiko Hernández para rato.