El colaborador de ‘Sálvame’ se ha reencontrado con Terelu Campos en un plató y la actitud de ella ha hecho que se termine yendo dedicándole una pullita: «¡Me voy yo! Que se quede la digna», espeta Kiko Hernández enfadado.

Terelu Campos ha vuelto a convertirse en noticia. Y no porque haya una última hora sobre alguna polémica con su familia. Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández han acompañado a Carlos Sobera al plató de ‘Secret Story’ y el presentador ha ‘aprovechado’ para presentar a Terelu Campos a Kiko. «Terelu, ¿te puedo presentar a Kiko?», ha empezado diciendo Jorge Javier. Terelu le ha contestado muy seria: «Lo conozco muy bien».

Era la primera vez que los colaboradores se veían las caras en un plató de televisión tras multitud de acusaciones que se han hecho en diferentes programas. La tensión era palpable. «Tienes una paciencia…», decía Jorge Javier, intentando calmar los ánimos, a sabiendas de que la tensión era evidente. Aún así, no lo ha conseguido y ha optado por tomar una decisión drática.

«¿Quieres que me lleve a Kiko de plató? ¡Me lo llevo!», decía con decisión Jorge Javier. Sin embargo, Kiko no iba a dejar que ese momento se produjera: «Pues tampoco lo entiendo… Estos ataques de dignidad. Que hemos estado trabajando nueve años juntos. El que se va soy yo. ¡Que se quede la digna! Estoy mucho mejor trabajando con Carmen Borrego.

Kiko Hernández le ha hecho saber a Terelu que es una «digna»

El público coreaba el nombre de Kiko y, mientras, Jorge Javier Vázquez decía a Terelu: «Espero que vuelvas a ‘Sálvame’ lo antes posible». Terelu, consciente de que eso puede ser imposible ahora, respondía: «Estáis haciendo todo lo posible abonando el terreno todos los martes».

Kiko Hernández le hacía saber que con su hermana se encontraba más cómodo trabajando. Carmen Borrego era precisamente la que hablaba de Terelu hace apenas unas horas en el plató de ‘Sálvame’, donde dejó claro que entre ellas habrá un acercamiento en algún momento. Lo tenía claro. «Yo he tomado la decisión de ser yo y espero no molestar a mi familia. Yo no digo a nadie de mi familia lo que tiene que decir. Mi hermana me ha corregido muchas cosas. Ya estamos todas metidas aquí, somos mayores… Estoy dolida porque al final Carmen es la que hace todo, la que provoca… yo sufro mucho por este tema. He llorado por Terelu y por Alejandra, y no quiero seguir haciéndolo. Tengo más gente, tengo un marido maravilloso y una hija maravillosa», declaraba dolida.

De hecho, Carmen tiene dos apoyos increíbles, el de su marido y su hija, que están sufriendo mucho al ver a la colaboradora de ‘Sálvame’ sufrir en los platós: «En casa están cansados de verme mal. No me puedo llevar todo a casa. Yo no tengo ningún problema en hablar con Terelu. No voy a decir qué me ha dicho. Las cosas en caliente son difíciles hablarlas, pero cuando ya se enfrían todavía es más difícil. No os quepa duda de que el acercamiento se va a producir. Yo he pasado tardes muy malas por este tema. Siempre he intentado apagar el fuego. Estoy harta de escuchar que soy una dramática. Yo quiero divertirme. Estoy convencida de que Terelu le dice cosas a su hija».