Todo el mundo habla de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja se dará el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio en el Palacio El Rincón después de haber pasado por un momento complicado y lleno de polémicas. No podemos olvidar el día que la hija de Isabel Preysler se enteraba de la infidelidad de su chico. Sin embargo, decidió perdonarlo y ahora vive con nerviosismo todos los preparativos de este gran día, que será el más feliz de su vida.

La colaboradora de 'El Hormiguero' acudía este lunes al plató de 'MasterChef', que estrenaba su 11º edición. Allí reconocía con una sonrisa de oreja a oreja a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, con los que mantiene una buena relación tras su paso por el programa en la edición celebrity, que había vuelto con Íñigo y que estaba muy contenta.

Jordi Cruz le lanza una pullita a Tamara Falcó sobre su prometido

Parece que a Jordi no le gusta mucho Íñigo Onieva. 😅 #MasterChef ⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/c8GaOfqhKp — La 1 ( @La1_tve) March 27, 2023

En este momento, la cara de Jordi Cruz cambiaba de manera rotunda y llamativa. De hecho, no dudaba en hacerle saber su opinión al respecto: "No sé qué decirte, nunca me ha gustado", le espeta a Tamara. Esta, sin creer lo que acababa de escuchar, le decía entre risas: "Y lo dice tan pancho", declaraba en un principio. Y continuaba explicando: "Ha sido un aprendizaje. Yo he rezado mucho, él también. Yo sí que creo que la gente cambia. Allá que voy... Se lo ha currado mucho".

Mientras escuchaba las palabras de Tamara, Jordi Cruz se muestra incrédulo con los ojos blancos. No se cree las palabras de Tamara y se lo ha dejado saber porque le tiene un cariño especial. "No me lo creo", se atrevía a decir en alto justo cuando Tamara explicaba cómo se sentía. El chef ha preferido ser claro y dejar claro ante un programa que se emite en prime time que el empresario no es santo de su devoción.