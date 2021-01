Alba Carrillo se ha pronunciado horas después de confirmarse que Sandra Gago y Feliciano López se han convertido en padres de su primer hijo.

Sandra Gago y Feliciano López abrazaron este lunes al mejor regalo que podían imaginar. La pareja acaba de dar la bienvenida a su hijo Darío este lunes 4 de enero, una noticia ante la que se encuentran pletóricos y por la que han recibido muchísimas felicitaciones. Mientras los dos han posteado una imagen de su bebé y han desvelado lo bien que se encuentran la modelo y el pequeño tras dar a luz, quien inevitablemente ha sido preguntada por la noticia ha sido su ex, Alba Carrillo. Tras su ruptura el tenista y la colaboradora de televisión no acabaron su relación de manera amistosa, de hecho, llegaron a verse en los juzgados. Pero ¿ha felicitado Alba al que fue su marido en el pasado? Sin rodeos ni titubeos, Alba se ha pronunciado horas después de conocerse el nacimiento del bebé. «No tengo el placer de tener su número…», ha dicho Alba Carrillo en ‘Ya es mediodía fresh’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_)

De hecho después de hacer varias bromas entre los compañeros en pleno directo, Alba ha dicho que tan «solo ha felicitado al universo», dejando clara que su posición. «Nos bloqueamos y esas cosas, pero aparte de bromas les doy mi enhorabuena, les deseo lo mejor a la madre y al niño y que tengan mucha salud», ha recalcado Alba Carrillo. Lejos queda ya la paz que existió entre Alba Carrillo y Feliciano López, una pareja que se extinguió en el año 2016. Cuatro años más tarde la vida de Alba y el deportista es completamente diferente al año de su separación, prueba de ello, que ambos hayan rehecho su vida y que incluso Feliciano se haya convertido en padre por primera vez junto a la mujer de la que está tan enamorado.

Poco después de conocerse la noticia de que Sandra había dado a luz, la modelo y el deportista han compartido una imagen de la manita de su bebé. «04-01-2021

Bienvenido a nuestras vidas Darío. Gracias a todo el equipo de @bmummadrid y especialmente a Abi y Jackie por habernos acompañado durante todo el proceso como sólo vosotros sabéis hacerlo. Quiero jugar más partidos difíciles a vuestro lado», ha escrito Feliciano, un texto muy similar al de su pareja. ¿Y Alba? ¿Se anima a probar por segunda vez la paternidad? Tras comentar que a sus ojos lo mejor que le puede pasar es tener a un hijo, Alba Carrillo ha contado que quiere dar un hermano a su primer hijo con Fonsi Nieto, no obstante, no sabe si lo hará junto a Santi Burgoa o en solitario. “Sí, quiero tener más, pero no sé si será sola o acompañada, ya os diré”, ha explicado desde el plató de Telecinco.

Eso sí, se ha apresurado a aclarar que entre ella y Santi todo marcha de maravilla, aunque quizás no tienen los mismos planes de futuro en ese sentido. «Va fenomenal, pero la maternidad es una cosa que igual deseo tenerla en solitario (…) ¿Y si él no quiere ser padre pero sí me quiere a mí?”, ha dicho Alba.