La pulla de Tamara Falcó a Iñigo Onieva en el anuncio de Campofrío

No han pasado ni tres meses desde que Tamara Falcó rompiera su compromiso con Íñigo Onieva. Desde entonces, la ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ se ha convertido en trending topic en varias ocasiones y es la famosa más buscada no solo en Google: también por las marcas que buscan promocionarse. Es el caso de Campofrío, que ha contado con ella para participar en su ya tradicional spot de Navidad. En él, la marquesa de Griñón lanza un zasca contra su ex. Un súper-mega-zasca, más bien, si tenemos en cuenta el enorme alcance que tiene esta campaña: en sus primeras ocho horas de emisión ha conseguido cerca de 50.000 visualizaciones en Youtube y 23.000 likes en Instagram. Este éxito, en gran medida, se debe a la aparición estelar de la hija de Isabel Preysler.

El spot lleva por título ‘La herencia’ y trata sobre lo que dejaremos en herencia a las próximas generaciones: incertidumbre, malas noticias, catástrofes climáticas y crisis diversas. Nada más estrenarse se ha convertido en viral y en él Tamara Falcó se ríe de sí misma e incluso lanza pullitas a su ex. En una escena se puede ver cómo dice: «¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten». Unas palabras en las que plasma dos asuntos muy personales para ella: su fe religiosa y su desengaño amoroso con Iñigo Onieva, quien claramente le ha hecho perder «la fe» en el amor.

Tamara Falcó, protagonista de spot de Campofrío

Con apenas dos frases, Tamara Falcó, ha conseguido ser la estrella del spot, precisamente por los comentarios que hace, y que tanto han dado que hablar en los últimos dos meses y medio. A sus 41 años, la aristócrata se ha convertido en un fenómeno de masas, una verdadera ‘Midas’ de las mass media, capaz de convertir en oro cada palabra que sale de su boca. Conscientes del tirón mediático que tiene, la empresa de productos y elaborados cárnicos la ha contratado como reclamo de su anuncio. Uno en el que salen otros rostros conocidos del panorama nacional: entre ellos, Íker Casillas, Mónica Carrillo, Maribel Verdú o el influencer IlloJuan.

Este anuncio pone en evidencia que aunque Tamara se prometió a sí misma -también lo hizo en televisión- no volver a hablar públicamente de Iñigo Onieva, lo ha vuelto a hacer. Su ruptura con el madrileño copó los titulares no solo en España: también en el continente americano. No es de extrañar, por tanto, que Campofrío la haya fichado para exprimir su valiosísimo poder como personaje. Tamara gusta tanto a las altas esferas como a las clases populares, y no todas las celebrities pueden presumir de tan poco usual condición. Una vez más, con este spot lo ha vuelto a petar.

Iñigo Onieva acaba de terminar el Camino de Santiago

Y mientras ella sigue cosechando triunfos, Onieva se refugia, -miren ustedes por dónde-, también en la religión. Sí, la misma fe con la que ella bromea en la producción es la que ha levado a su novio a hacer el Camino de Santiago. Siguiendo el ejemplo de Tamara, quien tras la ruptura buscó refugio en el Santuario de Lourdes, él ha hecho un viaje en solitario hasta otro importante punto de peregrinación: la Catedral de Santiago. Y en apenas cinco días ha recorrido 120 kilómetros. El destino los ha separado definitivamente, pero curiosamente ambos han encontrado en la religión una vía de escape… o de ingresos, según se mire.