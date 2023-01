Dani Alves ha pedido volver a declarar ante la jueza por cuarta vez. Después de ofrecer tres versiones diferentes sobre un mismo hecho, el futbolista quiere aportar nuevos datos y defenderse tras ser acusado de un presunto abuso sexual a una joven en una discoteca. Por su parte, su familia está luchando por demostrar su inocencia, una estrategia que intentarán cumplir cambiando de abogado. Sin embargo, hay una prueba decisiva que está a punto de realizarse y que podría truncar los planes del brasileño. Según se ha revelado este lunes a primera hora de la mañana, todavía está pendiente cotejar si los restos biológicos que tenía la joven en su vestido son o no de Dani de Alves, un resultado que puede cambiar por completo su destino.

Versiones contradictorias de Dani Alves

«El auto de prisión por el que el juzgado de Instrucción dicta la entrada en prisión de Dani Alves habla sobre la presencia de restos biológicos de esperma de Dani Alves en la ropa que portaba aquella chica en aquel momento. Sin embargo, el hecho de que tenga restos de esperma no es suficiente, tiene que haber un cotejo para comprobar si esos restos biológicos corresponden con el ADN de Dani Alves, eso todavía no se ha hecho. Aun no sabemos si esa esperma pertenece o no a Dani Alves. Si finalmente así es se desmoronará por completo la declaración del jugador«, ha dicho el periodista Carlos Quílez en Antena 3 Noticias. Cabe señalar que en un principio aseguró que no conocía de nada a la joven, luego que sí la había visto y después que las relaciones habían sido consentidas, declaraciones completamente contradictorias y que también podrían incurrir en falso testimonio.

Dani Alves ha pasado el fin de semana en la cárcel Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires de Barcelona. Apenas ha querido comer y todavía no ha podido ver a sus familiares, aunque todos permanecen pendientes de él desde fuera de prisión. Entre otros, su actual mujer, Joana Sanz, quien ha pedido respeto en el que es el peor momento de su vida. Ahora muchos se preguntan qué nuevos detalles va a aportar en esta versión, una declaración de la que todo el mundo está absolutamente pendiente.

«Fundamentalmente porque ha declarado 4 cosas diferentes en menos de 6 horas, ante la policía, ante Antena 3 y ante la justicia en dos ocasiones. Creo que finalmente dará una versión conjunta. Alves está pasando las noches de la misma forma que una persona que jamás se habría imaginado el estar en esa situación, acostumbrado a vivir en una jaula de oro. Sí sabemos que tiene el asesoramiento y la protección de un preso de confianza y está en esa fase llamada de ‘periodo’. Si finalmente es condenado la cárcel decidirá a que celda, a qué grado, o que módulo tiene que ir. No lo está pasando bien, pero tiene el apoyo de un preso de confianza», ha dicho el periodista que tantos datos tiene entre manos.

Durante estos días, además se ha descubierto el tiempo que estuvo en el baño junto a la chica que ahora le acusa de violación. Dani Alves y la joven de 23 años estuvieron 15 minutos en el mismo durante el pasado 30 de diciembre, noche que sin duda cambió para siempre la vida de ambos. Ella le acusa de haberle violado en el lavabo del local, donde no había cámaras. «Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular», han explicado en ‘El Períodico’, donde han tenido acceso a la declaración de ella. En el caso de demostrarse que sí es culpable puede enfrentarse de 4 a 12 años de prisión.