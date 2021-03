María Teresa Campos ha abandonado uno de sus proyectos. Vio la luz en junio, sin embargo, desde diciembre no hay ni rastro de ella.

María Teresa Campos reconoció antes del estreno de ‘La Campos móvil’ los nervios que se habían apoderado de ella. Era su regreso a la pequeña pantalla tras varios años sin programa propio, lo que hacía de su vuelta una fecha muy esperada. Con Isabel Díaz Ayuso como primera invitada y con un aluvión de críticas tras su estreno, tal y como ha podido saber SEMANA, el espacio presentado por ella ha sido examinado por la Dirección General de Tráfico por no cumplir, según algunos usuarios, con las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, nos confirman que ha cumplido con las normas y que su cinturón era el homologado. Mientras la comunicadora no ha querido entrar en polémicas y continua centrada en la grabación de más entrevistas, hemos investigado qué ha sido del resto de sus proyectos. Y es que hay uno de ellos que permanece abandonado.

Si nos detenemos en su canal de Youtube, ‘Enredados en la Red’, lo cierto es que María Teresa continúa activa. Ni mucho menos ha dejado de lado este espacio en el que es ella en estado puro, lo que demuestra que, por mucho que haya vuelto a la televisión, no dejará morir este canal de entrevistas en el que siempre ha puesto tanto cariño. Sigue publicando con asiduidad y compartiendo material inédito, eso sí, con una peculiaridad. En tres de los seis últimos vídeos que rezan en su canal aparece su hija, Carmen Borrego, lo que llama la atención de sus seguidores y es que no era habitual que contara en tanta medida con su presencia delante de las cámaras. A pesar de que justo con el último vídeo ha conseguido más de 100.000 visitas en solo unos días, los más recientes no han corrido la misma suerte. En su mayoría han alcanzado la mitad de visualizaciones, incluso uno de ellos no supera las 5.000. Pero ¿es esto culpa de la falta de promoción? Aunque la respuesta es todavía una incógnita, SEMANA se ha percatado de que hay un proyecto que María Teresa tiene abandonado, siendo este el medio en el que ella y su equipo promocionaban los últimos programas.

Se trata de su perfil de Instagram, una red social a la que llegó a finales del mes de junio y donde únicamente ha posteado durante seis meses. Desde diciembre la presentadora no da señales de vida a sus más de 16.000 seguidores, un detalle que deja entrever que se ha olvidado de él. Para muchos de ellos está desaprovechando una oportunidad de oro, pues a través de su cuenta podría promocionar también su nuevo programa. Sin embargo, desde hace tres meses está desaparecida del universo 2.0, lo que ha extrañado a muchos. Cabe señalar que sus redes sociales se han convertido en las últimas horas en un escenario en el que algunos usuarios cargan contra ella y es que su entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido muy buena acogida. Los titulares que dejó la política y la actitud de María Teresa Campos durante su encuentro no han convencido a parte de la audiencia, no obstante, la comunicadora ha hecho caso omiso a este tipo de mensajes. Ella prefiere seguir adelante y centrarse en hacerlo lo mejor que sabe.

Vídeo: Europa Press

El regreso de María Teresa Campos a televisión ha estado empañado por varias polémicas. Antes de que llegara a la pequeña pantalla ‘La Campos móvil’, varias disputas familiares eclipsaron su momento, una situación que llevó a la malagueña a dar un puñetazo sobre la mesa. Con un 12,6 de cuota de pantalla y mucho ruido mediático, la periodista confía en seguir colándose en millones de hogares españoles.