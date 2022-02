Rocío Carrasco dejó boquiabierta a la audiencia con su nuevo corte de pelo. La hija de Rocío Jurado cortó por lo sano y, desde entonces, luce un peinado pixie que recuerda especialmente al estilo de Sonsoles Ónega. Los expertos tienen claro que ha servido para renovarse, dar otro toque y, además afinar facciones, un peinado que fue un absoluto secreto hasta que ella apareció en plató. Una de las primeras en verla fue Sonsoles Ónega, eso sí, ella guardó bajo llave la información y no se lo contó a nadie. Así lo reveló la presentadora en ‘Ya son las ocho’, donde desgranó la promesa que le había hecho previamente a su reaparición en plató.

Comencemos por el principio, pues fue su compañero Miguel Ángel Nicolás el que quiso que Sonsoles se confesara con la audiencia. Tras dorarle la píldora y recordarle lo emulado que es su peinado en las peluquerías de nuestro país, la presentadora explicó la verdadera razón por la que ella lo lleva. «Es que tu peinado es tendencia. A muchas peluquerías van y dicen ‘quiero el peinado de Sonsoles», le dijo Miguel Ángel. “A mi peluquero y estilistas de aquí, sí que se lo piden. Pero si yo solo era por taparme«, respondió ella. Palabras que ella siguió con una advertencia: «¿Lo cuento? Anoche discutimos Miguel Ángel Nicolás y yo a cuenta de esto”.

Aseguraron que jamás discuten, no obstante, el hecho de que le ocultara el ‘bombazo’ estilístico de Rocío Carrasco, Miguel Ángel no se lo perdonó, aunque su mini enfado solo durara unos instantes. “Yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa y me callé», aseguró Sonsoles Ónega. Parecía que no quería entrar en detalles cuando el colaborador le rogó que contara con pelos y señales lo que había sucedido entre bambalinas. «Pero cuéntalo todo. Dijo ‘tengo una cosa de Rocío Carrasco…, pero no te la puedo contar’. Y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar. Ella me lo cuenta todo y yo a ella y se fue de aquí y no me lo contó porque lo había prometido», apuntó. Así volvió a quedar patente que Sonsoles Ónega es una persona íntegra y que, a pesar de la información que tenía en sus manos y que podía haber dado en su programa, prefirió callarse.

El resto del equipo de ‘Ya son las ocho’ dijeron que su jefa es una persona «muy fiable y buena persona», aunque ella fue la primera sorprendida al ver a Rociito con esta transformación tan radical. “Yo me fui diciendo ‘no me lo puedo creer’ al ver que se había cortado el pelo”, espetó. Fue hace unos años, en concreto, en el año 2014 cuando Rocío copó titulares por su cambio de look, un corte similar al que luce ahora y por el que apostó durante su trabajo en ‘Hable con ellas’.

El cambio de look Rocío Carrasco no solo se debía a cuestiones estilísticas, también sirvió para transmitir sus cambios a nivel vital. Ha dejado atrás su melena frondosa y su rapado lateral para estrenarse en un favorecedor estilo en el que predomina su flequillo ladeado, muy similar al de Sonsoles Ónega. Es atrevido, no siendo este el único detalle que ha innovado, pues también lleva Invisalign para mejorar la alineación de su sonrisa.

Fue en el estreno de ‘Montealto. El regreso a casa’ el momento en el que ella se mostró en el plató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes y es que convenció y todo lo contrario a los espectadores. Mientras algunos lo tildaban de ‘contemporáneo’ o insistían que todo cambio era acertado, otros no consideraron que fuera acertado. «Se ha echado 20 años encima», «Ya lo lució hace años y le queda bien», «Ahora está muy moderna» y «El corte es muy divertido y simpático» son solo algunos de los comentarios que rezan todavía en Twitter.

De vez en cuando Rocío suele dar este tipo de giros en su pelo, por lo que no extrañaría que un tiempo volviera a innovar una vez más. De momento, su hija Rocío Flores suele ser mucho más clásica y no tiene ninguna intención de seguir los pasos de su madre en este sentido. ¿Sorprenderá próximamente y cortará por lo sano como acaba de hacer su progenitora? Solo el tiempo lo dirá.