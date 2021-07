La hija de María Teresa Campos se ha mostrado muy afectada al ver las imágenes del polémico abrazo entre el hijo de Rocío Carrasco y la ganadora de ‘Supervivientes 2021’.

Este viernes, tras tres meses y medio de concurso, la audiencia decidía que Olga Moreno se convirtiera en la ganadora de ‘Supervivientes 2021’. Una victoria criticada y aplaudida a partes iguales que sigue dando que hablar después de la inesperada aparición de David Flores en los últimos minutos de la gran final del reality de aventuras. En concreto, el hijo de Rocío Carrasco se fundía en un profundo abrazo con la mujer de Antonio David Flores mientras que le decía emocionado lo importante que era la empresaria en su vida. Unas imágenes que Terelu Campos y Carmen Borrego no han querido volver a ver dejando claro que le producen un profundo dolor y se han preguntado quién va a proteger al joven a partir de ahora.

Terelu Campos ha agachado la cabeza a la hora de ver las imágenes en ‘Viva la vida’ del polémico abrazo de David Flores a Olga Moreno tras proclamarse como la vencedora de la edición. «No me apetece verlas, me causa dolor, mucho dolor, no me apetece verlo más», decía la colaboradora con el semblante serio y profundamente afectada. «Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público«, reconocía la futura estrella de la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Terelu Campos ha dejado claro que no está cuestionando la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’, tan solo se pregunta el motivo por el que el hijo de Rocío Carrasco hiciera ayer su primera aparición televisiva. «Su padre ha estado en un concurso, su hermana ha estado en un concurso, son su sangre, algo que les gusta mucho, y esta persona (David Flores) no estaba porque era innecesario que estuviera, tan innecesario como anoche», sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

Carmen Borrego también se ha mostrado indignada por la situación y aseguraba de forma rotunda que en cuanto vio aparecer al joven apagó la televisión. «Esta señora ha participado en cosas para separarle de su madre. ¿Quién protege a ese niño ahora? Olga ha sido colaboradora necesaria. Ha ido de víctima hasta el último minuto, su realidad es hablar de los hijos de otra madre», ha dicho.

Un plan orquestado por Antonio David Flores, según Enrique del Pozo

Toñi Moreno, que se encontraba en plató sustituyendo a Emma García, también quería opinar sobre el polémico abrazo y reconocía que nadie podía negar el amor que había entre el joven y la concursante debido a que esta última lo ha criado. Algo que Terelu Campos ha cuestionado y ha vuelto a dejar claro que Rocío Carrasco no desapareció y también estuvo presente en la vida de sus hijos: «Parece que nunca ha existido su madre«.

Enrique del Pozo se ha mostrado muy crítico con la situación y ha estallado contra el concurso de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ llegándola a acusar de ser la sombra de Antonio David Flores. «Es su reencarnación para que pueda seguir en los medios. Ella es profundamente inteligente porque se abraza a él, lo que dice está preparado. La cosa más diabólica de ayer es que esta guionizado, sabía que esto tenía que suceder y esto se preparó. Está preparado y es lo que me da vergüenza, la utilización de este chico», decía tajante el colaborador.