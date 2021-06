Ante el reciente enfado de la joven, la colaboradora aseguraba lo siguiente: «Si yo entro en el juego de la televisión y de comentar un reality, entro en el juego para todo».

Rocío Flores vuelve a ser protagonista. Esta vez por su actitud en el plató de ‘Superviviente’ donde se mostró muy molesta con Belén Rodríguez y la supuesta «campaña de acoso y derribo» que estaría haciendo contra Olga Moreno. Muchos han sido los que se han pronunciado al respecto, entre ellos, Terelu Campos quien ha mostrado su apoyo incondicional a su amiga periodista y ha lanzado una profunda reflexión dirigida a la joven.

«Me parece muy bien que todo el mundo tenga prontos, pero el pronto tiene que valer para todo el mundo. O justificamos los prontos de todo el mundo o no justificamos ninguno», comenzaba asegurando la hija de María Teresa Campos durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. Además, ha recordado que Rocío Flores estaba en un plató por voluntad propia: «Si yo entro en el juego de la televisión y de comentar un reality, entro en el juego para todo. Para las cosas que me gustan y las que me repatean».

Terelu ha señalado tajante que esa era la única «realidad» e indicaba que si existen aspectos que le «repatean», entonces debe «aguantarse». «Esto es lo que hay y no me victimizo». Durante el programa también se ha incidido en que la joven puede no estar atravesando un buen momento personal y que ciertas circunstancias la colocan en una situación límite. Cuando Suso Álvarez ha comentado que quizás le vendría bien apartarse durante un tiempo de la televisión, Terelu dudaba en que esto fuera posible: «Me parece poderosamente la atención que eso lo vaya a tener esta chavala».

Por último, ha aprovechado para mostrar su apoyo «incondicional» a Belén Rodríguez. «Mi amiga Belén Rodríguez no se inventa que está siendo presionada para que no esté y no dé su opinión. Mi apoyo incondicional a Belén Rodríguez». Por su parte, Ana María Aldón también se ha manifestado sobre la hija de Rocío Carrasco. «Yo conocí a Rocío Flores en Supervivientes, anteriormente no tenía un contacto asiduo. Me sirvió el concurso para conocerla», ha explicado. «Rocío Flores tiene un momento que es super dulce, simpática, adorable, que la quieres que achuchar.. y otros momentos que te pone malos gestos… Tiene momentos de arranque».

El enfado de Rocío Flores

El pasado jueves, Rocío Flores explotó en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ donde se mostró muy molesta con Belén Rodríguez. «No voy a consentir el acoso y derribo contra Olga Moreno sin juzgarla como concursante. ¿Ha quedado claro?», espetó al presentador. «No voy a consentir que se trate a una concursante como se la está tratando», añadía rotunda. «Ese es el problema, que no se la ha tratado con respeto. Porque si se hace con respeto estoy opinando desde el minuto cero. Si no me hubiese quedado en mi casa. Ese es el dolor, eso es lo que me molesta, porque no se lo merece».

La respuesta de Belén Rodríguez no se ha hecho esperar. La periodista le respondía en el plató de ‘Viernes Deluxe’: «Estoy muy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo que lo llevan haciendo ya dos años. Estas personas son un señor que le despidieron de Mediaset -toda España conoce el motivo- y su hija que ha sido condenada por maltratar a su madre durante tres años y pegarle una paliza». E insistía: «Yo nunca he insultado a Olga ni le he faltado el respeto».