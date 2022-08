La canaria, que ha visitado ‘Sálvame’ con una falsa tripa de embarazada y en camilla, ha explicado que sus planes de boda con Tony Spina se posponen: «Para mi familia es un poco pecado, no me voy a casar antes . Mi familia para eso es un poco anticuada y yo no quiero casarme primero. Quiero tener un hijo».

Ahora, la joven tiene los ojos puestos en el tratamiento que deberá seguir para poder quedarse embarazada a pesar de tener el útero retroverso. Se habla de útero invertido, retroinvertido o en retroversión cuando el útero se inclina y apoya hacia el recto y la columna vertebral. Esto significa que la parte inferior del útero se dirige hacia atrás y no hacia el abdomen y la vejiga, como normalmente hace el útero en anteversión. Se trata de una alteración en la posición del útero que no afecta a la fertilidad , pero puede dar algunos problemas para concebir si existen otras dolencias, como la enfermedad inflamatoria pélvica o la endometriosis .

«Tengo ilusión y como tengo que hacerme muchas pruebas y muchas cosas, no quiero retrasarlo mucho. Mi miedo es que se retrase» , ha contado la canaria, que se dio a conocer como concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Tanto ella como Tony Spina, ex de Makoke , tienen claro que quieren ser padres. Por ello, después de las vacaciones de verano, ella se someterá a un tratamiento de fecundación.

Marta Peñate está dispuesta a cumplir su sueño. Si todo sale según sus planes, se convertirá en madre con su pareja, Tony Spina. El próximo mes de septiembre, la superviviente se someterá a un tratamiento in vitro para poder tener a su bebé. La razón por la que no podrá quedarse embarazada por medios naturales tiene que ver con su salud. Ella misma ha explicado que parece problemas de riñones, así como una condición uterina ( tiene el útero retrovertido ) que complica bastante las cosas: «Yo solo tengo un riñón y los problemas nefrológicos van acompañados de problemas uterinos. Tengo retroversión tricorne. Tengo de una cantidad de cosas. Hay de todo «, ha confesado en ‘Sálvame’.

Marta y Tony también anunciaron su compromiso en noviembre de 2021. «Estoy muy emocionada, por eso me ven con esta cara», contaba emocionada la joven en sus redes sociales. «Él no quiere salir porque es un cobarde y un vergonzoso, pero lo voy a enseñar. Es un anillo de compromiso. Me queda genial«. Entonces, Spina le había regalado un precioso anillo de pedida con el que quedaba claro que su historia de amor va en serio. De hecho, poco después de iniciar su idilio se fueron a vivir juntos a un magnífico piso cerca del Paseo de la Castellana que enseguida convirtieron en su nidito de amor. «Lo mejor que me ha pasado en la vida ha tardado 30 años en llegar, que eres tú», comentaba Marta Peñate al compartir con el mundo entero sus planes de boda.