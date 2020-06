Hace unos días que Marta López, la novia de Kiko Matamoros, se puso en las manos de los expertos y se sometió a su último retoque estético: la micropigmentación de los labios. ¿Qué es esto? Se trata de un maquillaje semipermanente en los labios, que te ayuda a corregir las imperfecciones o asimetrías del labio, a la vez que disimula cicatrices. Es una técnica, parecida a la del tatuaje, que consigue dar mayor grosor (sin necesidad de inyectar ácido hialurónico). Vivió su época dorada en los años 80 y 90, pero con la llegada del microblading de cejas (también un tatuaje semipermanente), la micropigmentación de labios vuelve a estar en la orden del día.

A Marta López le han salido herpes tras la micropigmentación de labios

La novia de Kiko Matamoros desveló hace unos días que se había sometido a este retoque estético, pero ahora desvela que le ha pasado factura y que le ha derivado en un problema de salud. Marta López ha contado que le ha salido un herpes justo en la zona del labios, lo que ha sido el motivo por el que haya desaparecido durante unos días de las redes sociales: «Bueno chicos, llevo varios días sin hablaros porque llevo un herpes en la boca porque cuando te haces la micropigmentación, cuando eres propensa a los herpes como yo, pues es probable que te salgan. Pero bueno no pasa nada. No os he hablado porque me dolía al hablar», ha anunciado la modelo a través de sus redes sociales.

Además, ha contado el tratamiento que está llevando a cabo para reducir y mejorar el aspecto de su herpes: «Para el herpes me estoy tomando aciclovir en pastillas, pero solo cuando me sale, no voy a ser esclava de tomarlo toda la vida». No es la primera vez que Marta López desvela sus problemas con los herpes, pues hace ya más de un mes confesó que los sufre desde que es pequeña. Esto lo contó tras desvelar que también se había sometido a una cirugía estética para quitarse labios: «Te abren por dentro. Tienes puntos durante cinco o seis días hasta que se te caen. No duele absolutamente nada. Se te inflaman un poco la zona y ya está. Me lo he hecho ya dos veces», ha confesado la actual pareja de Kiko Matamoros.

No es la primera vez que Marta López se pone en las manos de los expertos para someterse a retoques o cirugías estéticas. De hecho, hace unas semanas se sometió a su tercera operación de pecho. La modelo pasó por el quirofano para solucionar algunas imperfecciones que tenía en el pecho y que no gustaban nada a la influencer. Te contamos algunos de los retoques que se ha realizado y ella misma ha confesado.