14 ¿Ha podido preguntar a Camilo hijo si va a ir al homenaje a su padre?

«No he tenido ocasión. El niño está rodeado de abogados que no le dejan hablar y no sé cuántas historias más. Irá, claro que irá, ¿cómo no va a ir? Tiene que ir por una razón: se hará una capilla ardiente y yo le tengo que entregar las cenizas al hijo, no se las voy a entregar a otro», comienza asegurando Eduardo Guervos sobre la situación de la familia de Camilo Sesto.

