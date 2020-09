Yolanda Ramos ha hablado con SEMANA después de llegar a España tras unas semanas terribles ingresada con COVID en un hospital de Isla Mauricio.

Aunque Yolanda Ramos ha vivido las peores semanas de su vida en Isla Mauricio, ahora, por fin, respira tranquila. La actriz se encontraba a más de 9000 kilómetros de su país trabajando y realizando aquello que ama, actuar, sin embargo, jamás hubiera esperado la pesadilla que le tocaría vivir días después. La intérprete dio positivo en COVID y ese resultado dio un giro de 180 grados a su estancia en el país, una noticia inesperada que dio la presentadora Samanta Villar después de que Yolanda participara en ‘Samanta y la vida‘. «Está con COVID en Isla Mauricio, donde rodaba. El protocolo del país está siendo duro, las condiciones del hospital sorprendentes, sin poder salir, a pesar de ser asintomática y el trato difícil de entender. Pero resiste», escribió en sus redes. Hace justo una semana la propia Yolanda Ramos reveló que había recibido el alta hospitalaria, siendo su entorno el que ha revelado a SEMANA que la actriz ya está en España. Para saber cómo se encuentra y confirmar esta información, este medio ha contactado con la también humorista, quien en primera persona nos ha relatado la terrible historia que ha vivido.

«Llegué ayer. Me encuentro bien, la verdad es que he llegado a casa y estoy recuperándome de lo angustioso que ha sido esto. Estoy en España, he podido salir de allí…Lo he pasado bastante mal porque las condiciones de los hospitales no son las mejores. No tiene el protocolo de los hospitales españoles tampoco», comienza diciendo Yolanda. Habla cansada, quizás producto de unos días de intensas emociones. Aunque prefiere no dar demasiados detalles, pues todavía hay compañeros de profesión que continúan ingresados en el mismo hospital en el que ella ha estado más de dos semanas, Yolanda Ramos confirma a SEMANA que la situación era «precaria«. Prefiere ser cauta en solidaridad al resto y, a pesar de que ha estado continuamente en contacto con su familia y amigos, la preocupación por parte de ellos era inevitable. «He estado hablando con mi familia, productora y mi representante», afirma la actriz.

La intérprete desconoce por completo el lugar en el que se infectó de coronavirus, no obstante, por motivos laborales ha viajado y puede que el foco estuviera en cualquiera de estos periplos. «No tengo ni idea de dónde lo he cogido, yo fui a trabajar y en cualquier aeropuerto o en un avión…No sabes cómo», desliza a SEMANA. En este preciso momento, Yolanda se encuentra arropada por los suyos, al igual que por sus seguidores, quienes de manera virtual le han hecho llegar cariñosas palabras que ella ha agradecido tanto públicamente como en conversación con semana. Pero, ¿cómo han sido sus últimas semanas en Isla Mauricio? «He estado 20 días con la enfermedad y 15 confinada. Cuando me descubrieron que era positiva ingresé y no salí hasta 15 días después», comenta. «Gracias, gracias por todo vuestro cariño y apoyo. No lo olvidare jamás», dice la propia Yolanda.