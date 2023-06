Primeras palabras de Carmen Borrego tras ser abuela: "No lo conozco, no he ido al hospital"

Carmen Borrego habla por primera vez tras convertirse en abuela por primera vez. "La decisión de no ir la hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo", dice.

Este lunes, Carmen Borrego se ha convertido en abuela por primera vez. Una noticia que ha colmado de felicidad a la colaboradora. Apenas unas horas después que su hijo, José María Almoguera, haya sido padre por primera vez, la malagueña ha hablado en 'Sálvame'. Nerviosa, ha confesado que está muy contenta. "Soy muy feliz de ser abuela. Quiero dar gracias por todo el apoyo y cariño", ha arrancado diciendo. Quiero entrar porque sois mis compañeros y porque me estáis apoyando".

"Quiero dejar claro que tengo comunicación con mi hijo. Nadie me ha prohibido nada", aclara Carmen Borrego

"Mi nieto ha nacido sano, mi hijo está muy feliz", continuaba. "Y os voy a dar un dato para no especular. Me enteré por el programa 'Fiesta' de que mi nuera estaba el hospital, pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. No voy a hablar más de mi nieto porque es lo que él quiere. Lo importante son ellos y su bebé. Y ellos tienen que estar tranquilos. Estoy segura y convencida de que voy a conocer a su nieto".

De momento, la andaluza no conoce al pequeño. Lleva meses distanciada de su hijo y por ese motivo ha preferido ser prudente. No ha ido aún al hospital. "No lo conozco ahora mismo pero ya lo quiero", ha reconocido. "Mi hijo y mi nuera me tendrán aquí para lo que necesiten, siempre. Nosotros seguimos siendo una piña y eso no nos lo va a quitar nadie. Y en eso incluyo a mi hijo".

Vídeo: Europa Press

"La madre, mi nuera Paola, debe estar tranquila y recuperarse lo antes posible", asegura la malagueña

Las declaraciones de Carmen Borrego en 'Sálvame' han llegado apenas unos minutos después de que su hijo respondiese ante los medios de comunicación tras ser papá por primera vez. Un gesto que la hija menor de María Teresa Campos le ha agradecido públicamente, ya que cree que ha hecho "lo correcto". Consciente de los comentarios sobre ella en relación al distanciamiento con su hijo, Carmen Borrego ha aclarado que todo está bien con él. En los últimos meses se ha producido cierto acercamiento: "Quiero dejar claro que tengo comunicación con mi hijo. Nadie me ha prohibido nada. Mi decisión es que estén tranquilos".

"No quiero transmitir pena, quiero transmitir que mi hijo ha nacido muy sano". Asimismo, ha destacado que ni su hijo ni su nuera, Paola Olmedo, le han dicho que no puede ir al centro hospitalario a conocer al recién nacido: "La decisión de no ir la hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo. Es momento de que ellos estén tranquilos con su bebé. La madre, mi nuera Paola, debe estar tranquila y recuperarse lo antes posible. Precipitarse en estos momentos no es bueno. Y no voy a perjudicar a mi nieto en ningún momento".

Por último, se ha acordado de su madre. Con la llegada de este retoño a su clan, la veterana presentadora de televisión se ha convertido en bisabuela por primera vez: "Mi madre lleva años deseando ser bisabuela. Ya es hora de que recibiera una buena noticia. Y la ha recibido por mi hijo".