Bertín Osborne y Fabiola Martínez se separan tras más de 20 años juntos. El artista ha dado sus primeras declaraciones, revelando la buena relación que existe entre ellos.

La separación de Bertín Osborne y la que ha sido su mujer, Fabiola Martínez, durante más de 20 años ha sido una auténtica sorpresa. Pocos esperaban este final en su historia de amor, sin embargo, el hecho de tener personalidades muy dispares ha provocado que tomen esta decisión. Sin terceras personas de por medio y con dos hijos en común a los que están tremendamente unidos, la modelo y el artista tienen muy claro que su relación ha terminado. Mientras la propia Fabiola se confesó con SEMANA horas después de que emitieran un comunicado confirmando su divorcio, ahora ha sido Bertín Osborne el que ha concedido sus primeras palabras. Lejos de dramatizar y con un tono de voz que refleja tranquilidad, el cantante ha confesado que ambos tienen una excelente relación. «Nos queremos y somos muy amigos», ha dicho a los periodistas que esperaban a las puertas de su casa.

«Hablamos todos los días, no hay nada grave, solo que somos distintos», ha añadido Bertín. El cantante de rancheras no quiere que se especule y entre sus planes no entra el de dar más declaraciones, no obstante, haciendo gala de su buena relación con los medios ha querido aclarar cómo está todo entre él y Fabiola. Tras intentarlo y no ser posible que todo volviera entre ellos a ser como antes, ambos tomaron la decisión de poner punto y final a su matrimonio. Eso sí, mantienen una bonita amistad y están en continúo contacto al tener dos hijos en común en los que están muy volcados. Tanto es así que el propio Bertín insistía este domingo en recalcar la excelente labor como madre de Fabiola con sus dos pequeños.

Fabiola este lunes también se ha confesado al respecto y después de comentar que, por supuesto que sigue habiendo amor entre ellos, tanto ella como Bertín consideran que han tomado la mejor decisión. Ninguno tiene malas palabras hacia el otro, lo cual refleja que es una separación amistosa, a pesar de ya no tener una relación sentimental. Tras muchos momentos especiales y una familia preciosa, Fabiola y Bertín han dado por terminada su vida en común. El cantante de rancheras lo confirmaba este fin de semana en un comunicado que ha copado titulares. «Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias», dice el escrito.