Unas horas después del duro golpe, Amor Romeira ha querido contar cómo está viviendo la ausencia de su madre, a la que estaba muy unida.

Amor Romeira está pasando uno de los momentos más complicados justo cuando quedan apenas unas horas para dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Su madre, Mensi Medina, fallecía a los 56 años, y su hija se despedía de ella con una emotiva carta de despedida. Además, ha querido agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido durante las últimas horas.

Este mismo martes reaparecía en ‘Sálvame’ desde su casa, hasta donde Amor se desplazó después de pasar unas horas muy duras: «He querido entrar primero para darte las gracias a ti, porque me ayudaste mucho al dar tu entrevista, a afrontar esto de otra forma, a despedirme de mi madre y quedarme con todo lo mejor que me ha dado, que es todo lo que soy. Todos los valores, toda mi lucha… todo lo que soy es gracias a ella. Ella no solo me dio alas para volar, ella me empujó al precipicio. Ella me dijo que volara, que yo podía», ha empezado diciendo sobre el duro golpe que ha recibido», ha empezado explicando.

La madre de Amor Romeira fallecía a los 56 años

«Mi madre se me ha ido muy rápido, se me ha ido con 56 años. Como ella diría, he vivido como me ha dado la gana, me voy como me da la gana y cuando me da la gana. Nos ha dejado todo el amor del mundo. Nos ha dejado orgullosísimos. Fue una madre coraje, ella tiene dos hijos más. Uno tiene problemas y ha estado siempre ahí», ha contado Amor, señalando todo lo que ha hecho por ellos.

«Yo estoy asimilándolo, siendo fuerte, aprovechando lo que me queda de ella. Ella murió en casa. Ahora ya va a estar con su padre, que era su sueño. Yo solo puedo dar las gracias a la gente que me ha mandado mensajes de cariño. Me quedo que cuando la sacaban de casa, la gente le aplaudía, le mandaba mensajes. Me voy a quedar con eso. Estoy bien, porque la recuerdo como lo que era, una madre, una amiga, una tía muy guay. La voy a extrañar, pero ahora ella vive aquí conmigo», dice emocionada y rota de dolor.

Amor ha querido contar cómo ha vivido las últimas horas de vida de su madre: «La vi, me despedí de ella, le dije lo orgullosa que estaba de ella. Quiero que viaje, que esté tranquila. Ella es luz. Va a estar feliz, nos quiere ver contentas. Le decía eso a mi hermana. Mi hermana era única. A mi madre la acabamos de preparar, le hemos puesto su traje de legionaria. Ella está allí que parece una almirante. Está ahora en el tanatorio, estoy en casa descansando un poco. Hay muchas personas. Estamos felices. Se va ella y deja mucho amor.

Amor desvela cómo le gustaría a su madre que estuvieran en estos momentos

Sobre la forma en que está llevando este duro golpe, Paz Padilla le hacía saber que estaba haciendo lo mejor, a lo que Amor le respondía: «No sé si lo estoy haciendo bien. Anoche cuando me dormí, que me costó mucho, yo acabo de salir de una operación de cirugía. La escuché diciéndome algo, estaba ahí, me quedo con eso. Estoy feliz por la madre que tuve, no todo el mundo puede decirlo. Mi madre era todo para mi, mi confidente, mis alas, mi todo. Ella vive en mi, ella es eterna».

Durante las últimas horas, Amor Romeira y toda su familia ha recibido numerosos mensajes de apoyo y cariño. Pero no solo eso, sino que muchos han querido estar junto a ella de otra forma. Hay que destacar que la pandemia hace que no esté permitido viajar con libertad, por lo que muchos no han dudado en mandarle un detallazo hasta Fuerteventura para estar junto a ella de otra forma. Estas son las coronas de flores que le han mandado algunos amigos y familiares: