Laura Escanes ha vuelto a ilusionarse. El culpable es Álvaro de Luna, el cantante de ‘Juramento eterno de sal’. El joven de 28 años ha sido el encargado de hacer que la influencer vuelva a creer en el amor después de su ruptura con Risto Mejide, tras más de siete años de relación y una hija en común, Roma. El artista e influencer ha regresado de sus vacaciones en Canarias y ha sido visto en el aeropuerto de Madrid visiblemente muy feliz y contento, además de presumir de una tez bronceada en pleno mes de noviembre. ¿Sería la culpable de su sonrisa la propia Laura Escanes? Estas son las primeras palabras de Álvaro de Luna tras ser pillado besándose con Laura Escanes. ¡No te las pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

El cantante no puede esconder el momento de felicidad por el que está atravesando: «Estoy muy feliz», confiesa. A pesar de no querer «culpar» a Laura sobre esa sonrisa de oreja a oreja, no puede evitar que los ojos le brillen cuando se le menciona a la influencer. A pesar de que le ha pillado algo por sorpresa que la prensa le esperara a las puertas del aeropuerto de la capital, en todo momento se ha mostrado muy educado y conciliador con la prensa. Aunque no ha querido desvelar muchos detalles sobre su relación con la ex de Risto Mejide, no ha podido esconder que rebosaba felicidad.

Álvaro de Luna y Laura Escanes han disfrutado de una escapada a Tenerife

Como hemos dicho anteriormente, el que fuera integrante del grupo Sinsinati acaba de llegar de unas vacaciones en Canarias. Precisamente sería en Tenerife el lugar donde han sido captados besándose y dando rienda suelta a su pasión. La pareja llevaría saliendo ya unos meses, incluso de antes de que se confirmara su ruptura con el publicista. El cantante y la influencer no se esconden y se dejan ver por las calles sin miedo a ser vistos. Además de su escapada a Tenerife, Laura también es vista habitualmente por el barrio de Malasaña, en Madrid, donde reside Álvaro, tal y como asegura ‘Lecturas’.

A pesar de que Álvaro de Luna ha reaparecido en mitad de este revuelo mediático al conocerse su relación con Laura Escanes, la influencer de momento no se ha pronunciado al respecto. Sin ir más lejos, hace escasas horas hablaba de cómo se encontraba en este momento: «No ha sido un mes fácil evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que sacan lo mejor de mí. Creo que estoy viviendo un poco por inercia sin parar a pensar demasiado porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y me viene muy bien (…) Cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, su montaña rusa, pero estoy que no es poco», decía la influencer.