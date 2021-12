Fue hace unos días cuando conocíamos la inesperada ruptura entre Christian Gálvez y Almudena Cid después de 11 años de matrimonio. La pareja decidía poner punto y final a su relación. Aunque formaban parte de la lista de parejas más consolidadas de nuestro país, finalmente no han podido superar la crisis que les ha llevado a tomar caminos separados. Si hace unos días escuchábamos al presentador hablar por primera vez tras su ruptura, ahora es la ex gimnasta quien ha hecho lo mismo. Ha sido en una entrevista a el periódico ‘El Mundo’ donde ha hablado de sus diferentes proyectos profesionales, además de cómo se encuentra tras conocerse la triste noticia de su ruptura.

Almudena Cid habla sobre el amor: «Creemos que es permanente y te das cuenta de que no»

La entrevista concedida ha sido con motivo de su próxima obra de teatro bajo el nombre de ‘Una historia de amor’, que llega el próximo día 22 al Teatro Infanta Isabel de Madrid tras su paso por los Teatros del Canal. Ha hablado de su experiencia como actriz y lo que le ha llevado también en su vida personal: «La experiencia que estoy teniendo con esta función es que a medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y aunque el texto sea el mismo, sale de lugares distintos dependiendo de dónde estás en cada momento», ha comenzado diciendo.

Si bien es cierto que no ha querido profundizar mucho sobre los detalles de su ruptura, sí que ha querido profundizar en el amor: «Es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente», ha dicho.

Christian Gálvez confiesa que se siente agradecido por el cariño recibido

Después de días en el foco mediático, el presentador de televisión decidió hace unos días ofrecer sus primeras palabras tras conocerse su separación. Lo ha hecho a través de las redes sociales: «Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas», escribía hace apenas unos días. Este mensaje, basado en su totalidad a agradecer todo el cariño que ha recibido, desvela claramente que la ilusión que ha perdido espera recuperarla poco a poco en esta nueva etapa que inicia separado de Almudena Cid.