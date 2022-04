Ricardo Rodríguez no puede estar más emocionado. El marido de María Patiño ya se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva película. Se trata de una producción que está grabando en Asturias y que supone estar en el cártel de una película que llegará a los cines. El propio Ricardo ha querido compartir algunas imágenes del rodaje, donde está coincidiendo con personajes conocidos de nuestro país.

«El Hogar» de @juliodelafuentesantos y muuuucha gente maravillosa @barbaracaffarel @luismottola @valentin_paredes_ @emma_caballero_ @martinbello78 @romanrymar_ @pipe_street_photography @benitosierrag @carlosolalla1 @zoe_millan_c #actorslife #elhogarlapelicula #cinehechoenasturias #love #cine #movie«, ha escrito emocionado junto a su publicación.

Para él está siendo una experiencia increíble. No ha dudado en mostrar públicamente algunos de los momentos que está viviendo, como el hecho de poder ordeñar una vaca entre las grabaciones de las escenas. «Ordeñando esta vaquita tan maja en casa de @juliodelafuentesantos nuestro director de #elhogarlapelicula vaya experiencias mas bonitas me llevo de este rodaje #actorslife #rodaje #cinehechoenasturias #love #lecheecologica #vacasfelices«, ha escrito junto a un divertido vídeo.

Ricardo Rodríguez y las primeras imágenes de su nueva película

La que no puede estar más orgullosa es María Patiño, que no ha dudado en comentarle este vídeo con un corazón, varios emoticonos de manos levantadas y una declaración de lo más romántica: «Te quiero». Aunque no hablan públicamente de sus respectivos compromisos profesionales, sí que se dedican mensajes a través de las redes, donde muestran lo felices que son con sus respectivos logros.

María Patiño le dedica un mensaje en el que se muestra orgullosa

Ricardo está disfrutando mucho este nuevo proyecto profesional, a pesar de que lo mantiene fuera de casa. El marido de María está instalado en Asturias, donde se graba el filme y allí tiene que permanecer un tiempo. Su pareja mientras sigue su día a día en Madrid, desde donde sigue al detalle cómo va el rodaje de su chico.

Entre escena y escena, hay momentos divertidos con compañeros

Este trabajo estaba programado desde hace tiempo, por lo que antes de viajar a Asturias, pudo irse con su pareja a desconectar y a recargar pilas con la presentadora de televisión a un destino de sol. SEMANA mostró en exclusiva las imágenes de estas vacaciones, que les llevó hasta Fuerteventura, en Canarias, el destino favorito de ambos para descansar.

La incertidumbre se ha instalado en su día a día, ya que son varios los colaboradores o incluso jefes que, quién sabe, si podrían perder su trabajo si el programa desapareciera. El público es quien decide si un proyecto o no funciona y desde hace meses los espectadores no acompañan como se espera a ‘Sálvame’. Ahora están centrados en acertar con sus propuestas y ella, por su parte, en seguir estando al pie del cañón pase el tiempo que pase. Lleva casi ocho años siendo colaboradora y es que cabe recordar que ella fue uno de los fichajes estrella del año 2014.

Te interesará saber...