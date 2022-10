Tras meses de crisis sentimental con Ana María Aldón, José Ortega Cano ha confirmado que se divorcia. La prioridad ahora para el matrimonio, que llevaba diez años de relación, es el hijo que tienen en común, José María. El diestro se ha dejado ver poco después de hacerse pública la noticia muy arropado por su hija Gloria Camila Ortega y el novio de esta, David García.

El torero, con semblante serio, se ha desplazado en el interior de un vehículo en el que viajaba de copiloto junto a su yerno. En la parte trasera se encontraba su hija Gloria Camila y el benjamín de la familia, José María. Está siendo una etapa especialmente difícil para Ortega Cano en la que ha acusado estar en el foco de la noticia. A la noticia de su divorcio se suma el mal momento personal de Gloria Camila. Hace pocas horas emitía un comunicado en su perfil de Instagram donde afirmaba que se alejaba temporalmente de los medios de comunicación. «Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático».

Ortega Cano: «No podemos continuar así»

Ana María Aldón ha comunicado este mismo sábado, 22 de octubre, en el programa ‘Fiesta’ que había tomado la decisión de divorciarse. «Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente». Aunque el torero no ha intervenido en directo en el espacio de Mediaset, sí que ha mantenido una conversación con un colaborador, Aurelio Manzano, quien trasladaba a la audiencia sus palabras. «Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así».

El divorcio es totalmente cordial tal y como han confirmado ambas partes. El torero incluso ha emocionado a su aún mujer con unas tiernas palabras. «El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial». Mientras que la colaboradora ha elogiado la actitud de Ortega Cano. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor».