Era una de las imágenes más esperadas. Marta López ha reaparecido después de que su pareja, Alfonso Merlos, fuera ‘pillado’ durante una videollamada con una mujer semidesnuda en su casa. El periodista estaba realizando una entrevista con Javier Negre en ‘El Estado de Alarma’, pero una joven en paños menores se coló en la imagen, no pudiendo evitar que este instante corriera como la pólvora. Tras el revuelo generado y con la tensión más latente que nunca, nos pusimos en contacto con la ex gran hermana, quien nos manifestó su descontento y su indignación. «Es muy desagradable para mí», acertó a decir. Horas después de todo esto y en pleno confinamiento, Marta ha abandonado este viernes su hogar para hacer acopio de artículos de primera necesidad.

Su rostro era serio, aunque trataba de esconderse tras unas enormes gafas. Con un look sport y con cara de circunstancia, la colaboradora de televisión muestra que está haciendo frente a uno de sus peores momentos. De hecho, aunque ella no quiso revelar la identidad de la mujer que se encontraba junto a Merlos, sí que confirmó que sabía de quien se trataba. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, es Alexia Rivas, una reportera de Telecinco, con la que hemos charlado. Nos confirma que está tranquila y feliz, al igual que el propio Merlos que incluso nos da más detalles sobre su vínculo con ella. Y es que el periodista asegura que viven juntos: «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más».

¿Quién es ella?

Alexia es una periodista que trabaja en el programa presentado por María Patiño en Telecinco cada fin de semana. Pertenece a ‘Socialité’, un espacio en el que se ha hecho un hueco tras una asentada trayectoria en medios como Trece TV o la Sexta. Se define en sus redes como una devoradora de libros, soñadora, narradora de historias y comunicadora y cuenta con un amplio currículum. Tiene 27 años, sin embargo, no es la primera vez que se le relaciona con un rostro conocido. Hace algunos meses hubo rumores que aseguraron que había comenzado una historia de amor con Julián Contreras, no obstante, ella lo negó rotundamente.

Por las palabras de ambos, se extrapola que Alexia y Alfonso Merlos están pasando el confinamiento juntos. Y, aunque es cierto que su intención es la de no entrar en polémica, no tienen reparo en confirmar que se encuentran juntos y felices. Alexia, por su parte, resta importancia a este hecho que tanto impacto ha tenido desde este jueves. «¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina«, comenta a SEMANA.

A pesar de que el programa en el que se produjo esta ‘pillada’, ‘El Estado de Alarma’, ha borrado el momento en el Alexia aparecía en pantalla, han sido multitud los medios de comunicación que han cubierto esta noticia de la que esta revista te ofrece todos los detalles.