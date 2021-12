En las últimas horas, ha sido la persona más buscada. La que todo el mundo quería ver. Hace solo 24 horas se daba a conocer la noticia bomba: María José Campanario está embarazada de su tercer hijo. Un bebé que ha pillado por sorpresa a todos, incluida a la odontóloga y a Jesulín de Ubrique, de 42 y 47 años respectivamente. El matrimonio dará la bienvenida a un nuevo hijo dentro de seis meses, dos semanas antes de que celebren sus 20 años de boda.

Vídeo: Europa Press

Una vez más, la joven ha respondido con el silencio. Ataviada con ropa deportiva, ocultaba su rostro con una gorra y una mascarilla sanitaria. Resultaba complicado adivinar al menos lo que decía su mirada mientras le preguntaban por esta buena noticia que afectará, y mucho, a su entorno familiar más próximo. Lo cierto es que la ‘incluencer’ no está para bromas. Y es que la hija mayor del matrimonio ha roto con su novio, Álex Balboa, como así ha adelantado ‘El programa de Ana Rosa’ en la mañana del martes, y cuya información ya manejaba SEMANA tras tener conocimiento de la noticia a través de fuentes cercanas a la propia Julia.

María José Campanario se encuentra «mucho mejor» de su fibromialgia

Muchas emociones en poco tiempo para Julia, quien a sus 18 años ya vive de manera independiente en Madrid, a muchos kilómetros de distancia de sus padres, cuya residencia habitual se encuentra en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. Quizás ahora que se ha quedado sin pareja y que su madre, diagnosticada de fibromialgia desde hace casi una década, Julia se anime a pasar más tiempo con su progenitora. Esta, de momento, ha asegurado encontrarse en perfectas condiciones. «Me he encontrado mucho mejor. Esto suele pasar en los pacientes de fibromialgia, que en los primeros meses de embarazo notas una mejoría», confesaba ayer en el programa ‘Ya son las ocho’, que presenta en Telecinco Sonsoles Ónega.

Vídeo: Europa Press

Precisamente en su charla con Ónega, a la Campanario le preguntaban por la reacción de su hija Julia al saber que pronto tendrá un hermanito. «Mi hija no quiere ser un personaje público y no queremos hablar de ella. Estamos todos muy contentos. Es lo único que te puedo decir», respondía tajante.

Beatriz Trapote, feliz ante la llegada de un nuevo sobrino

Sí respondía, en cambio, a la reacción de la familia Janeiro al saber que llegará un nuevo miembro al clan. «Los hermanos de Jesús muy bien también. Ellos han actuado con prudencia, han pensado que somos nosotros los que tenemos que hablar. Es así de sencillo y de normal», contaba. Una de las primeras en felicitar a la pareja ha sido Beatriz Trapote mujer de Víctor Janeiro. «Muy contentos porque ayer hablaba yo con María José y le decía que no he vivido un embarazo suyo. Justo cuando la conocí, el niño ya había nacido y Julia tendría tres o cuatro añitos así que muy bien, muy contentos. El ver esa pancita, ella ha vivido los tres conmigo y bueno, deseando ya conocer el sexo a ver si le regalamos azul, rosita o verde, que es un unisex que es muy bonito». Eran las declaraciones de la periodista cuando le han preguntado por la llegada de su próximo sobrino.

Trapote ha reconocido que los familiares del torero ya conocían la noticia, pero estaban esperando a que fuera la pareja quien confirmase la buena nueva. «Sea un niño o una niña, encantada. Me encantan las familias grandes. Yo por mi parte feliz y encantada. Para el año que viene será. ¡Y bienvenido sea!».

De momento, Julia Janeiro ha tomado una importante decisión. Ha eliminado todo rastro de sus dos meses de amor con Álex Balboa en sus redes sociales. De un plumazo ha borrado todas las fotos que durante el tiempo que ha durado su noviazgo con el futbolista ha compartido con sus más de 200.000 seguidores. Es algo que ya hizo también con su ex, Brayan Mejía. Nada como hacer borrón y cuenta nueva para seguir adelante.

Ahora, toda la familia está más centrada que nunca en compartir juntos estos momentos de felicidad. Este retoño llega de manera inesperada, sí, pero para todos es «una bendición», tal y como ha señalado la propia Campanario. Además, a la de Barcelona la coge en una etapa de madurez y con plena experiencia en materia de hijos: «Me pilla en un momento en el que mi marido no está viajando constantemente para torear y estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente».

Campanario ha adelantado que su marido «nunca cambiará pañales, claro que no. Es experto en doblarlos. Te digo que lo bañará y me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, no». Sin embargo, está segura de que la ayudará en otras labores, como por ejemplo el cuidado del bebé cuando se levante de madrugada: «Por las noches ya le he dicho que lo voy a despertar a él. Aquí, paridad».

Un bebé que «ha llegado sin esperarlo»

La odontóloga no ha ocultado que la llegada de un nuevo hijo ha colmado de alegrías su hogar. Después de dos décadas juntos viene por fin el bebé que antaño desearon: «Lo hemos intentado otras veces y no ha llegado y ahora ha llegado sin esperarlo… Yo creo que ya con este bebé puedo cerrar el chiringuito».