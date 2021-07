Primeras imágenes de José Luis Moreno en libertad tras dos noches en el calabozo

José Luis Moreno se ha convertido en el absoluto protagonista de la semana. El productor fue el martes detenido por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, una situación muy comprometida que le hacía copar titulares. Tras un exhaustivo registro de su mansión, este jueves se conocía que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía dejarle en libertad bajo una fianza de 3 millones de euros, según ha desvelado EFE. Horas después el empresario ha sido visto en libertad tras prestar declaración y tendrá hasta el próximo martes para abonar la cantidad fijada para él. No ha dado declaraciones y se ha limitado a saludar a los presentes, incluso a los periodistas que estaban apostados en la Audiencia Nacional.

Eran muchos los curiosos que esperaban su salida, pero el productor no ha querido aclarar si es o no inocente. La ‘Operación Titella’ llevaba dos años tras él, pues consideran que pertenece a un entramado societario, cuyas prácticas podrían no ser legales. Con más de 50 millones estafados, el objetivo era crear en Malta un banco diseñado para el crimen económico. Tras su detención muchos rostros conocidos se han pronunciado sobre ello, siendo muchas las anécdotas escalofriantes que han salido a la luz. Entre ellas la vivida por Risto Mejide en ‘Tú sí que vales’ en el año 2012 u otras como la contada por Serafín Zuribiri, quien le acusó de «no ser trigo limpio».

José Luis Moreno se ha negado a declarar y, de momento, la investigación está bajo secreto de sumario. El empresario se ha desplazado a su vivienda para descansar, aunque su casa ahora no sea el lugar que mejor recuerdos le trae. Cabe recordar que su propiedad sufrió grandes daños en el registro, ya que la Policía quería encontrar pruebas delictivas que demostraran todo lo que llevaban investigando desde hacía dos años. «Hicieron agujeros, picaron paredes, suelo y tejados, hasta miraron en el jardín. Le reventaron la casa, pero se la reventaron de verdad… le picaron suelo, paredes e incluso le reventaron una caja fuerte», dijeron en ‘El programa de Ana Rosa’.

Vídeo: Europa Press

El productor está en Boadilla del Monte y, según ha decretado el juez, no podrá salir de España. Le imponen, además de la fianza, la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país sin previa autorización y tener que fijar un domicilio para estar localizable. No ha prestado declaración y se ha trasladado hasta su casa, su enorme mansión situada a las afueras de Madrid. Aunque iba provisto de mascarilla, su rostro reflejaba cansancio.