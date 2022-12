Tamara Falcó y Hugo Arévalo llevan días protagonizando la actualidad. Después de que la hija de Isabel Preysler rompiera su relación con Íñigo Onieva en septiembre de este año, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha llorado mucho. Sin embargo, desde hace unas semanas disfruta de una nueva etapa, acompañada de su familia, con los que se ha ido de viaje, de sus amigos y también de personas especiales, como Hugo. Aunque ya se conocían, Tamara y el empresario parecen estar viviendo con felicidad el inicio de algo muy bonito.

Han sido amigos durante mucho tiempo e incluso han montado un negocio juntos de plantas sostenibles. Y es que su amistad viene de lejos. Tan de lejos que este verano han estado juntos disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella. Tal y como mostramos, en agosto de este año, Tamara y Hugo estuvieron juntos en este destino de vacaciones. Pero no estuvieron solos. Y es que junto a ellos estaba Mario Vargas Llosa, que estuvo allí para pasar unos días en la clínica Buchinger, de ayuno y medicina integrativa.

En las imágenes que mostramos se puede ver a Tamara, Hugo y Mario paseando muy sonrientes por el paseo marítimo de Marbella. Los tres iban vestidos con ropa muy cómoda, como si volvieran de hacer algo de deporte. La colaboradora de ‘El Hormiguero’, equipada con unas mallas deportivas y una camiseta blanca, y Mario con un chándal. Hugo, en cambio, iba con ropa de baño.

Unas imágenes de agosto de este año junto a Mario Vargas Llosa

Estas imágenes demuestran que Hugo ya estaba integrado en la familia de Tamara antes de que se haya dado a conocer su supuesta relación especial. De hecho, en agosto, la hija de Isabel Preysler todavía seguía saliendo con Íñigo. Fue apenas unas semanas después cuando anunciaron su compromiso. Hugo parece tener una increíble relación con Mario Vargas Llosa, con el que se dejó ver durante el verano en buena sintonía. Un gran amigo que ha estado al lado de ella en estos momentos tan delicados en el terreno personal.

El duro mensaje de Íñigo Onieva a Hugo Arévalo

Es un amigo de toda la vida y se ha posicionado al lado de Tamara en toda la polémica sobre su ruptura. Los últimos días se han filtrado ciertos mensajes privados que demuestran que Hugo e Íñigo ya no son amigos. Entre ellos, uno en el que el ex de Tamara estallaba contra su examigo y el acusaba de traición: «Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino es que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes… y ahora vas y te atreves a hacer semejante traición y a aprovecharte de una mujer vulnerable. Ahora ya es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado. Si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y soltarte una tras otra sin parar. Una tras otra».