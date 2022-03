La historia de amor entre Christian Gálvez y Patricia Pardo ha irrumpido con fuerza en el universo de la crónica social. Desde que se conociera que el presentador de ‘Pasapalabra‘ con la periodista, todas las miradas están puestas en los dos comunicadores. Su romance ha llamado mucho la atención de la prensa, así como de los miles de admiradores del madrileño. Y es que a pesar de que la relación acaba de surgir, todo va viento en popa entre ambos. Prueba de ello son las primeras imágenes del conductor entrando en el domicilio de su novia en Madrid.

Tal y como recogen las imágenes en exclusiva que mostramos, Gálvez ha accedido conduciendo su vehículo en casa de su chica. Ha sido en torno a las tres de la tarde de este martes cuando el presentador de Mediaset se ha acercado con su coche en el garaje de la casa de Patricia. Consciente de que la prensa gráfica está pendiente de sus pasos, ha hecho una entrada muy rápida para evitar ser inmortalizado mientras se disponía a visitar a Pardo.

Unas horas antes de que Christian Gálvez entrara en el garaje de Patricia Pardo, esta acudía a un centro comercial en Madrid, donde visitó un centro especializado en cuidado de uñas. Tras abandonar el establecimiento se dirigió a su residencia, donde se encontraba el escritor y conductor.

El presentador de ‘Pasapalabra’ y Patricia Pardo, felices

Se trata de las primeras imágenes en exclusiva del encuentro de la pareja en la residencia de la presentadora. Una noticia que el propio presentador se ha encargado de confirmar, pero que con estas imágenes dejan fuera cualquier posibilidad de duda. Su recién creado idilio sigue su curso. Según ha podido saber SEMANA, los dos están muy ilusionados con este affaire. Se sienten a gusto y ambos han pasado página de sus recientes rupturas: se han separado de quienes que eran sus parejas con una diferencia de aproximadamente un año. Christian se separó de Almudena Cid en 2021 y Patricia tomó un rumbo distinto al de su marido en 2020.

Este martes hemos sabido que Christian Gálvez no solo ha borrado las fotos que tenía junto a Almudena Cid. También ha seguido los pasos de su ex y ha dejado de seguirla en Instagram. Un gesto que demuestra que la ruptura es total entre ellos. Desde hace apenas unas horas tampoco son amigos en las redes, lo que también refleja que no queda ni rastro de la buna sintonía que antaño era habitual en su relación.

Christian y Almudena han dejado de seguirse en las redes sociales

Christian y Almudena han tomado caminos por separado y ya no se interesan el uno por el otro. Al menos en las plataformas digitales. Muy distinta ha sido la reacción de Fran Márquez, ex de Patricia Pardo. Este ha expresado que le desea lo mejor a la madre de sus hijas y espera que esta nueva relación le vaya bien. «Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás», ha escrito. Una frase en la que hace una referencia evidente al concurso ‘Pasapalabra’ y en la que deja claro que no guarda rencor alguno a a periodista.