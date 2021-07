Carlota Corredera ha recordado a su gran amiga, Mila Ximénez, en su 47 cumpleaños, ya que es el primero que pasa sin ella.

Carlota Corredera cumplió este miércoles 47 años, una fecha que ha celebrado con una bonita reflexión que ella misma ha compartido en sus redes sociales. La presentadora está feliz por todo lo conseguido a nivel profesional y personal y asegura que hay algo que le gusta por encima de todo: celebrar la vida. «¡Ya están aquí los 47! Me encanta celebrar mi cumpleaños, me encanta celebrar la vida. Muchísimas gracias por tantos mensajes y palabras de cariño, así da gusto cumplir años», escribió junto a dos imágenes en las que aparecía con una sonrisa pletórica. Precisamente en este aniversario se ha acordado de alguien que hace muy poco que no está y a la que echa profundamente de menos, su amiga Mila Ximénez. Con una foto de ambas que ha posteado el club de fans de Mila, la gallega se ha confesado sobre su ausencia: «Siempre en mi corazón, mi querida Mila».

Ambas tenían una bonita amistad que se hizo evidente dentro y fuera de los platós. Fue a la vuelta de Carlota Corredera a ‘Sálvame’ hace tan solo unos días cuando ella, por su parte, quiso rendir un homenaje a la tertuliana justo al volver de sus vacaciones. Era su primer día en el plató de su amiga y no quiso perder la oportunidad de gritarle la falta que le hacía: «Esta fotografía es del álbum de mi boda. Ese 15 de junio de 2013, Mila sonreía y aplaudía mientras Carlos y yo nos casábamos antes nuestros familiares y amigos. Y ahí estaba ella, en su versión más dulce. Esta tarde vuelvo a ‘Sálvame’, mi primer día en el plató ‘Mila Ximénez’. Te sentiré muy cerca, querida Mila». No ha sido fácil para ella este regreso tan agridulce, pero ella al igual que el resto de sus compañeros recuerdan a la colaboradora en su lado más guerrero y valiente.

Las charlas que Mila y ella mantenían eran profundas, al igual que las carcajadas que se ‘robaban’ la una a la otra. Por ello, la presentadora añora a alguien tan especial como Mila y es que, tal y como han repetido varios colaboradores desde que falleciera, la colaboradora es insustituible. Así lo demuestra que muchos de ellos hayan querido rendirla un homenaje, el último en hacerlo ha sido Jorge Javier Vázquez. El catalán ha adquirido una pintura que expresa a la perfección a Mila y cuya obra ha colgado a la entrada de su habitación para verla siempre antes de dormir. «Me siento muy acompañado. Veo esa sonrisa y me da un subidón… lo quería compartir», dijo el conductor de ‘Sálvame’.

Si bien es una incógnita cómo ha celebrado Carlota Corredera su 47 cumpleaños, lo que nadie duda es que muchas de las personas con las que comparte plató se han acordado de ella. Entre ellos, Kiko Hernández, que la ha felicitado públicamente en su perfil de Instagram para expresar ante todos sus seguidores lo especial que es para él.