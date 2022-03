La relación entre Manuel Bedmar y Rocío Flores está dando mucho de que hablar. Tras unas semanas de silencio en el que no querían ni confirmar ni desmentir si seguían juntos, ahora la pareja ha dado el paso de compartir imágenes en la que aparecen juntos. Sin embargo, esta confirmación no ha acallado los rumores de una presunta infidelidad por parte de él. Al conocerse la supuesta ruptura entre la hija de Antonio David Flores y el malagueño, una joven se sentó en ‘Sálvame‘ para desvelar que Manuel le habría sido infiel a Rocío Flores. Pero no sería la única. Fueron varias supuestas deslealtades las que salieron a la luz. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que la pareja haya tomado caminos separados. Lo cierto es que por aquel entonces, desde el programa no pudieron demostrar estas infidelidades. ¿Hasta ahora?

Miguel Frigenti ha leído unos mensajes subiditos de tono de Manuel Bedmar

Este lunes, Miguel Frigenti ha tenido acceso a unos mensajes subiditos de tono de Manuel Bedmar con otras mujeres cuando Rocío Flores estaba trabajando en Madrid. En ‘Sálvame’ han leído el contenido de estos mensajes que han supuesto una auténtica revolución en el plató. Los colaboradores no daban crédito a lo que Frigenti leía desde el «pulpillo». Y es que ya avisaba al comienzo del programa que traía información que podría romper de manera definitiva la relación entre la pareja que estaría atravesando una crisis pero que poco a poco están superando.

Tal y como ha leído el colaborador, Manuel Bedmar le habría dicho presuntamente a una joven el siguiente mensaje subidito de tono: «yo con que me despiertes por la mañana bajando al fondo sur… me conformo», decía. Una declaración que ha dejado a todos los colaboradores que se encontraban en el plató sin palabras. Además, según añadía el propio Frigenti, Manuel habría enviado este tipo de mensajes a varias jóvenes, mientras que Rocío Flores estaba en Madrid trabajando. De hecho, el malagueño le indicaba a su amiga que la joven no volvería hasta el lunes.

Rocío Flores ha compartido una imagen junto a su novio tras su posible ruptura

Fue el pasado mes cuando saltaban los rumores sobre una posible ruptura entre Manuel Bedmar y Rocío Flores, pero lo cierto es que ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar ni a desmentir la noticia. Tras varias semanas en vilo, Rocío confirmaba que seguían juntos en el plató de ‘El programa de AR’. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha compartido la prueba definitiva de que se han dado una nueva oportunidad. Lo ha hecho compartiendo una imagen del desayuno que ha disfrutado con él y con su hermano. «El trío. Hoy no desayuno sola», ha escrito junto a la publicación, en la que vemos a Manuel concentrado en su móvil y a David sonriendo a su hermana mientras le sonríe a la cámara.

Te interesará saber...