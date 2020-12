La prima de Álex Lequio estaba muy unida al hijo de Ana Obregón y ahora comparte con sus seguidores que le esperan unas Navidades muy duras.

Estamos a punto de dar la bienvenida a las Navidades más difíciles para todos -por culpa de la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus-, pero hay muchos que tendrán que pasar estos días de fiestas sin algunos seres queridos que les han dejado durante este 2020. No todos han sido a causa del Covid-19. Por desgracia, otras enfermedades han hecho que muchos echen en falta a sus familiares.

Es el caso de Ana Obregón y toda su familia. El pasado 13 de mayo, la actriz daba el último adiós a su hijo Álex Lequio después de dos años de incansable lucha contra una grave enfermedad. Durante estos meses, su madre no ha parado de compartir con todos sus seguidores los malos momentos que está atravesando.

Se le ha sumado a la tristeza Celia, la prima con la que Álex Lequio tenía más relación. Ha continuado con su día a día, pero de vez en cuando compartía su malestar por la ausencia de su primo con sus seguidores en Instagram, dejando clara la increíble relación que había entre ellos. A pocos días de que empiece la Navidad, la joven sabe lo que le espera. De hecho, ha hecho un presagio sobre las fiestas que van a pasar: «Navidades sin ti», escribía junto a un emoticono de corazón roto.

La foto con la que Celia presagia sus Navidades más difíciles

Junto a este presagio, Celia comparte una bonita foto de grupo, donde vemos a la joven y a un sonriente Álex Lequio rodeado de un amplio grupo de amigos. Todo hace indicar que se trata de una foto tomada durante alguna Navidad pasada, cuando se podía reunir mucha gente. Ahora, la familia de Ana Obregón está a punto de celebrar la que va a ser la Navidad más complicada, la primera que pasan sin Álex Lequio.

Celia ha estado muy unida a su primo, al que ha estado echando de menos durante todos estos meses. Cuando se cumplían cinco meses de su muerte, Celia no dudó en recordarlo de la manera más tierna, con un vídeo inédito de algunos de sus mejores momentos juntos: «Hace 10 años… Te echo de menos cada día», escribía junto al vídeo que compartía. En él, vemos al joven disfrutar de un partido de baloncesto mientras lo graban. En otro momento, lo vemos bromear con su prima.

Vídeo: Redes sociales

Van a ser las primeras Navidades que pasen sin Álex Lequio. Ana Obregón ha dado un paso clave en su recuperación y presentará las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu el próximo 31 de diciembre. «Es el primer día que me despierto y no lloro porque ya es imposible parar…», aseguraba Ana Obregón en su reaparición televisiva que se ha producido seis meses después del fallecimiento de su único hijo, Álex Lequio.

«Me he levantado y he tenido una fuerza que me ha dado Álex, brutal, para volver a la vida un poquito». Confesaba que continúa en duelo y que ha llorado de forma intensa los últimos meses. «Este es un mensaje a todas las personas que estén en duelo, las lágrimas son sanadoras».