Terelu Campos y Carmen Borrego han hablado abiertamente del momento que atraviesa su madre, María Teresa Campos. Ambas han reconocido que ven a la veterana comunicadora «muy baja anímicamente». Uno de los principales motivos que genera su preocupación es que se resiste a jubilarse. «No sabe disfrutar si no tiene el trabajo. Es una lucha».

«El problema de la generación de mi madre es que no ha tenido hobbies. Su principal hobby ha sido el trabajo, su diversión ha sido el trabajo y su esfuerzo también», se ha sincerado Terelu durante el programa ‘Mi casa es la tuya’. Asimismo, ha explicado que María Teresa necesitaría participar al menos diez minutos en un programa solo para decir «me siento útil». Por contra, su hija le insiste en que coja las maletas y se vaya unos días a disfrutar de Málaga.

Terelu y Carmen Borrego, dispuestas a no tirar la toalla

Tanto la preocupación de Carmen Borrego como de Terelu radica en que saben que su progenitora necesita trabajar. «Durante año y medio estuvo entretenida con el canal de YouTube. A mi madre le pones una cámara delante y cambia. Es su vida. Mi madre ha sido una persona que ha estado desde los 15 años trabajando y es feliz haciendo cosas», ha manifestado la colaboradora. Asimismo ha recalcado que quiere verla feliz, por tanto, no tirará la toalla si cree que puede hacer pequeñas cosas en televisión.

María Teresa Campos ha insistido en que desearía volver a los platós. «Me gustaría hacer un programa. No necesariamente que fuera un programa entero, pero participar en una parte. Yo sé que soy mayor. Eso no quiere decir que sea tonta». Ha subrayado que la edad está siendo una traba sustancial para ella: «Si la vida te da la gran fortuna de no tener una enfermedad y estar bien de salud, me gustaría trabajar. No se puede parar de la noche a la mañana porque cumplas un numerito. Yo no he tirado la toalla. Sé que puedo hacer cosas. Me encuentro con las facultades para hacerlas. No comprendo por qué me he quedado en mi casa».

La comunicadora ha hablado con pasión sobre su faceta profesional. «Mi trabajo ha sido un lujo de la vida. Mucha gente ha tenido que trabajar en algo que no le gustaba. Eso es como un martirio. Yo he tenido la gran fortuna de hacerlo en lo que me gustaba y para lo que servía», se ha sincerado junto a su nieta, Alejandra Rubio. Mientras que Terelu ha reprochado la actitud que han tenido algunos con su progenitora en esta última etapa de su vida. «Ha sido y sigue siendo muy respetada, pero se han permitido meterla en un saco. Ella eso no lo ha digerido. Para mí eso era impensable que un programa de corazón hablaran de ella con desprecio».

