Rosa Benito ha visto cómo ponían en entredicho su relación con Rocío Jurado. Esto le ha obligado a demostrar que eran inseparables

El huracán ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue acechando. Desde que se emitieran los primeros episodios de la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, todo el entorno de Rocío Jurado ha estado en el punto de mira. Una de ellas ha sido Rosa Benito, quien fue inseparable de la artista durante muchos años. Por aquel entonces, la cuñada de Jurado le acompañaba en cada una de sus actuaciones y viajes por América. Son muchas las imágenes de las dos juntas, presumiendo de una excelente relación. Algo que ahora se ha visto cuestionado y que ha obligado a la colaboradora de televisión ha demostrar que su relación era intocable.

Las Campos y Rosa Benito: enfrentadas por Rocío Jurado

El hecho de que hayan cuestionado su relación con la Jurado, ha enfadado (y mucho) a la ex de Amador Mohedano. De hecho, el pasado viernes acudía María Teresa Campos a ‘Sálvame Deluxe’ para apoyar a Rocío Carrasco. La presentadora se mostró muy molesta con Rosa, ya que durante muchos años ha mantenido que Rocío Jurado y Teresa nunca fueron amigos. «Ha dicho que yo no la conocía. ¿Saben quién es Rocío Jurado? Porque yo no lo sé. Creo que Rosa debe callarse ya», expresó de manera tajante mirando a cámara. «Teníamos una relación muy buena cuando trabajábamos juntas. Si queréis saber lo que pasó, pregúntale a ella. La traéis, la invitáis y ese día, si es posible, no vengo», respondió también Terelu Campos.

A pesar de esto, posteriormente, Rosa Benito volvió a responder a madre e hija en el programa donde colabora. En dicha respuesta, siguió insistiendo en que la comunicadora no mantenía ninguna relación con Rocío Jurado. «Le quiero contestar a María Teresa, porque para mí ha sido una comunicadora maravillosa. Lo que he visto ahora no me ha gustado… y no digo más», dijo la ex de Amador. «Descerebrada, según me llama en una revista que sale los miércoles, yo le digo que nunca he estado así, que he sido muy coherente, he sufrido muchísimo… Se sabe el problema que yo tuve con Hacienda, me da pena, yo he hablado tres o cuatro veces de ella… Yo he tenido un problema psicológico, lo he superado, he sido fuerte y aquí estoy», añadió.

La colaboradora de televisión ha desempolvado su álbum de fotos más personal

Rosa Benito ha querido defender su relación con su cuñada y ha desempolvado el álbum de fotos más privado. A lo largo de estas semanas de emisión de la docu-serie, la colaboradora de televisión ha ido dejando constancia de la excelente relación que tenía con su cuñada. De hecho, ha hablado en más de una ocasión de la misma. Sobre todo desde que Rocío Carrasco hablara de la familia. Ahora, es ella la que sigue defendiendo con uñas y dientes lo íntimas que eran.