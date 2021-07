Las redes se inundaron de mensajes preguntando dónde estaba Omar Sánchez, que se encargó personalmente de responder a sus seguidores.

Tan sólo queda un programa de ‘Supervivientes’ para conocer quién será el ganador de esta edición, que además es la más larga en toda la historia del ‘reality’. Anoche estuvieron en el plató todos los concursantes de ‘Supervivientes 2021’: Lara Sajén, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja, Carlos Alba, Alejandro Albalá… pero hubo una gran ausencia: Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja.

Ante la preocupación de la audiencia porque el surfista no estaba presente en una gala tan especial como la de anoche, él mismo ha sido quien se ha pronunciado para tranquilizar a sus fans, y lo ha hecho a través de sus stories en Instagram: “Hoy no he podido asistir a la semifinal de Supervivientes por un tema de salud. Estoy bien. Gracias a todos por preguntarme”. De este modo, ha aclarado su situación pero sin entrar en demasiados detalles, y ha mostrado su tristeza por no haber podido asistir a la gala.

Omar Sánchez desvela el motivo de su ausencia en la gala de ‘Supervivientes’

No es la primera vez que preocupa el estado de salud del concursante: en mayo también sufrió una dolencia en el oído tras aguantar hasta cuatro minutos bajo el agua en una prueba de Supervivientes. Y es que el reality ha sido una buena oportunidad para demostrar sus habilidades de windsurfista profesional, pero no hay duda de que también le ha supuesto un gran reto tanto personalmente como en su relación de pareja.

Anabel Pantoja no ha dejado de apoyarlo desde España

Además, cabe recordar que hace unos días, el novio de la sobrina de Isabel Pantoja se sometió a un retoque estético, realizándose microinyecciones en toda la cara para revitalizarla tras la deshidratación que sufrió tras participar en el concurso. Los fans también se han preguntado si su ausencia de anoche se debe a este retoque estético, pero al aclarar que se debe a un problema de salud las teorías han cambiado, e incluso algunos se han preguntado en los comentarios de sus fotos de Instagram si tendrá que ver con la Covid-19. De momento, sólo nos queda desear que no sea nada grave y que Omar pueda retomar su agenda cuanto antes.

‘Supervivientes 2021’ ha sido, sin duda, un gran desafío para Omar Sánchez, que hasta ahora sólo se le conocía por ser el novio de Anabel Pantoja, y ahora se ha enfrentado a su primera experiencia televisiva, que además ha sido un reality tan sacrificado como lo es Supervivientes. Esto ha causado estragos en la relación de la pareja, ya que todo lo vivido y experimentado en la isla ha dejado marcado al que acabaría como noveno expulsado. De hecho, el joven ha asegurado en más de una ocasión que la preocupación de Anabel era que conociera la fama y se quedara tan asombrado y ensimismado que se olvidara de ella. No obstante, cuando abandonó Honduras tras 80 días viviendo la aventura, la relación volvió a su cauce y aseguran estar más enamorados que nunca. Así lo podemos ver en sus perfiles de Instagram, donde no paran de publicar fotos juntos. Esperamos que Omar se recupere cuanto antes y podamos disfrutar de su presencia en la última gala del concurso, que se emitirá este viernes a las 22 horas en Telecinco.