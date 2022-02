Y es que Chabelita Pantoja ha asegurado que su hermano no la ha llamado: «No se ha puesto en contacto conmigo, no habla conmigo desde hace muchos meses. No se arrepintió y tampoco me llamó. Si me llama… pienso mucho por qué podría llamarme. Me podría haber llamado ayer. Creo que no cree que lo haya hecho mal, solo cuando le han cerrado las puertas. No sé hasta qué punto son sinceras sus palabras», ha dicho rota.