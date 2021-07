Los planes de Ares Teixidó para convertirse en madre con su novia, Bruna Manzoni

Ares Teixidó sorprendió a propios y extraños el pasado 26 de abril, aprovechando el Día de la Visibilidad Lésbica, al confirmar que había iniciado una relación con una mujer. La afortunada que había hecho nido en su corazón tras varios fracasos sentimentales era Bruna Manzoni, expareja de Sofía Cristo, de la que ahora presume de tener un romance de película. No se han librado de la polémica, pues la foto con la que dio a conocer su incipiente historia de amor fue censurada por Instagram, al mostrarse desnudas y dándose un beso, lo cual no superó los estrictos parámetros de censura de la red social, lo que fue muy criticados por todos. Pese a ello, la presentadora no está dispuesta a esconderse. Y es que no solo está feliz al haber encontrado de nuevo el amor, aunque ahora sea con una mujer, sino también porque en mente tiene unos planes que le llenan de ilusión que pasan incluso por convertirse en madre.

Así lo ha dado a conocer la propia Ares Teixidó en una entrevista que abre esta noticia y que puedes ver en vídeo. En él, la periodista y Bruna Manzoni explican su deseo de formar una familia de una manera poco convencional pero que, poco a poco, va ganando adeptas entre las parejas de lesbianas, ante el riesgo que supone para una persona diabética pasar por un embarazo: “Ares es diabética y es más complicado. El hecho de gestarlo yo iba a complicarse un poco, ha sido una decisión conjunta, yo congelaba los óvulos y ella el día de mañana es un método que existe para parejas lesbianas, mi óvulo va a ella y es de las dos, evidentemente”, explica la pareja sobre el proceso por el cual se convertirán en madres en un futuro próximo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido)

Ares Teixidó y su chica han querido restar importancia al revuelo que se ha generado por su relación, al entender que es algo tan normal como cualquier otro tipo de vínculo amoroso. En los tiempos que corren, a pesar de las trágicas noticias que asaltan ahora de agresiones homófobas, la pareja entiende que hay que tratar este tipo de relaciones de la manera más natural posible, para así ayudar a quienes no lo tienen tan fácil a dar el paso de vivir su propia vida sin estar condicionados por el qué dirán. “Debería ser lo normal. Al final el amor no entiende de nada, solo hay que vivirlo y sentirlo, ya te digo, intento creer que llegará un mundo mejor y más libre que al final es de lo que se trata, de que la gente sea feliz y que ame a quien quiera”, sentencian.

Pero Ares Teixidó no es la única que persigue ser madre en estos momentos, pues coincide en el tiempo que Sofía Cristo, expareja de Bruna, también está planeando estrenarse en la maternidad con Luis Rollán. Esto evidencia que la manera en la que se forma una familia no siempre debe ser convencional y que hay muchas formas de crear una familia y compartir el amor. La pareja también ha hablado sobre los planes de la hija de Bárbara Rey de ser madre con su amigo y opinan sobre el proceso que han iniciado. Vea el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia para conocer su opinión al respecto y cómo hablan de sus propios planes de ser madres. ¡Dale al play!