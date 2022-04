Rocío Flores ha vivido uno de los peores días de su vida desde que trabaja en ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha hablado de su decepción con Olga Moreno cuando esta ha dado su entrevista más esperada a SEMANA. El hecho de que no le avisara de que había dado el paso ha sido clave para que la joven dijera públicamente lo disgustada que estaba.

Después de dar la cara en el plató del programa, Rocío Flores cogía su maleta y sus pertenencias personales para irse a casa de su tía, Gloria Camila, que vive en Madrid. El hecho de que tuviera que estar en el plató de ‘Ya son las ocho’ durante la tarde de este pasado miércoles le hacía tener que buscar un lugar en el que dormir. No tuvo duda: se quedó con su tía, que es su mejor refugio en los momentos más delicados.

Ha pasado la tarde con ella. Llegaba a su casa con rostro serio por todo lo que está viviendo, pero no hay nada como desconectar de todo con una persona a la que adora. De hecho, no dudó en apuntarse a un planazo de noche después de cumplir con sus compromisos profesionales. Rocío y su tía, acompañadas de unas amigas, se fueron a cenar a un conocido restaurante de Madrid.

Rocío Flores queda con su tía y unas amigas para salir a cenar

Luego se tomaron algunas copas y disfrutaron de la buena música. Rocío Flores estaba feliz, aunque no del todo animada. Eso sí, trató de dejar a un lado todos los problemas familiares y disfrutar de un ratito con amigas, que están siendo su mejor refugio en estos delicados momentos. Vestida totalmente de negro, Rocío Flores estuvo animando la noche con bengalas.

Decepcionada con Olga Moreno

«Olga viene al cumpleaños de mi padre, que se celebró el domingo. No me entero de la entrevista hasta el lunes. Lo que me ha decepcionado realmente es que Olga diga que va al cumpleaños, hace un posado con mi padre sin que mi padre supiera el contenido. Y yo llego al cumpleaños sin saber nada», decía rotunda, muy afectada porque Olga no le dijera nada antes.

Este miércoles, antes de poner rumbo a Madrid para hablar de la entrevista de Olga Moreno, Rocío Flores ha hablado por teléfono con la expareja de su padre. «Todo lo que estoy diciendo aquí lo sabe ella. He estado hablando con ella. No sé cómo se queda Olga. La que se encuentra con vergüenza ajena soy yo. He tenido que dar la cara por todos». Y recalca que la perjudicada siempre es ella y que ya no puede más: «Estoy decepcionada con toda mi familia, con mi padre, con Olga, con Marta, con todos. Me siento engañada por todos».

Te interesará saber...