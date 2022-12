La Navidad es para muchos la mejor época para volver a casa por Navidad. Eso es lo que ha hecho el padre de Íñigo Onieva, que vive todo el año en México, donde ejerce como director global de E-Commerce del Grupo Barceló. Consciente de que muchos familiares viven en Madrid, este no ha dudado en hacer las maletas y pasar unos días en la capital española. Allí se ha reencontrado este jueves con sus hijos mayores, entre los que está el que fuera prometido de Tamara Falcó.

El empresario se ha reunido con parte de su familia paterna en un restaurante de Madrid, donde han comido tranquilos y disfrutando de una conversación de lo más amena. No han faltado a esta cita su padre, la mujer de este, sus hermanos, entre los que destacan Jaime y Alejandra Onieva, y su tía, que estuvo con Tamara en Lourdes hace apenas unas semanas.

El empresario se reúne con su padre en su vuelta a Madrid

Vídeo: Europa Press.

Tras pasar Nochebuena y Navidad con su madre, su abuela y hermanos, Íñigo Onieva se ha reunido ahora con su familia paterna. Todos se han mostrado de lo más cómodos, aprovechando los últimos días antes de las fiestas para reunirse y ponerse al día. Aunque están meses sin verse, la distancia no hace mella en su relación y han demostrado que siguen llevándose muy bien.

La vuelta a casa, aunque sea por unos días, ha llevado al padre de Íñigo a ver a sus hijos mayores, con los que sigue manteniendo el contacto a pesar de la distancia. El hijo que nació fruto de su segundo matrimonio también se lleva muy bien con sus hermanos y no le ha podido hacer más feliz este reencuentro.

Su hermanastro estaba también en esta reunión familiar

Es la primera Navidad que Íñigo no pasa con Tamara Falcó después de que rompieran el pasado mes de septiembre. Es muy complicado para él no estar en estas fiestas con la que fue su prometida durante días. Pero no pierde la esperanza. El empresario no quiere abandonar la reconquista que empezó hace meses con la que iba a ser su esposa. «No ha puesto punto final ni ha pasado página. Quiere seguir intentándolo y luchando por ella. Tratará de reconquistarla pase lo que pase y pese a quien le pese», nos dice a SEMANA el círculo de Íñigo. Lo ha reflexionado mucho, pero no quiere renunciar a lo que en su día le unió a la hija de Isabel Preysler. Aunque ella rompió todos los puentes que le unían a Íñigo, él confía en que en el futuro acerquen posturas.